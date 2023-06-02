https://ria.ru/20230602/obstrely-1875689506.html

Часть жителей обстреливаемого Шебекинского округа разместили в ПВР

Часть жителей обстреливаемого Шебекинского округа разместили в ПВР - РИА Новости, 02.06.2023

Часть жителей обстреливаемого Шебекинского округа разместили в ПВР

Более 2,5 тысячи жителей обстреливаемого Шебекинского округа Белгородской области размещены в пунктах временного размещения, сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T08:11

2023-06-02T08:11

2023-06-02T12:52

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

игорь артамонов

липецкая область

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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Более 2,5 тысячи жителей обстреливаемого Шебекинского округа Белгородской области размещены в пунктах временного размещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.Утром в пятницу Гладков заявил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются."Более 2,5 тысячи человек находится в пунктах временного размещения в Белгородской области. Тоже уже ночью, люди уже практически все спали, проехал посмотрел, как устроились. Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", - написал Гладков в своем телеграм-канале.Глава региона подчеркнул, что власти будут искать возможность их размещения в более комфортных местах проживания. Например, по его словам, первые 200 человек уедут в Яковлевский округ. Гладков добавил, что у людей много вопросов, особенно относительно оставленного в Шебекино имущества. Он пообещал проехать по всем ПВР и ответить на вопросы.⠀Губернатор также отметил, что регион продолжает направлять детей из приграничных сел, из Шебекинского округа в "к друзьям в соседние и не очень соседние" регионы. По словам Гладкова, сегодня около ста человек - семьи - едут в Липецкую область по приглашению губернатора Игоря Артамонова.

https://ria.ru/20230602/patruli-1875676962.html

https://ria.ru/20230601/shebekino-1875643689.html

белгородская область

шебекино

липецкая область

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Дарья Буймова

белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, игорь артамонов, липецкая область