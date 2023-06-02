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Часть жителей обстреливаемого Шебекинского округа разместили в ПВР - РИА Новости, 02.06.2023
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08:11 02.06.2023 (обновлено: 12:52 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/obstrely-1875689506.html
Часть жителей обстреливаемого Шебекинского округа разместили в ПВР
Часть жителей обстреливаемого Шебекинского округа разместили в ПВР - РИА Новости, 02.06.2023
Часть жителей обстреливаемого Шебекинского округа разместили в ПВР
Более 2,5 тысячи жителей обстреливаемого Шебекинского округа Белгородской области размещены в пунктах временного размещения, сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T08:11
2023-06-02T12:52
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
игорь артамонов
липецкая область
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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Более 2,5 тысячи жителей обстреливаемого Шебекинского округа Белгородской области размещены в пунктах временного размещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.Утром в пятницу Гладков заявил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются."Более 2,5 тысячи человек находится в пунктах временного размещения в Белгородской области. Тоже уже ночью, люди уже практически все спали, проехал посмотрел, как устроились. Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", - написал Гладков в своем телеграм-канале.Глава региона подчеркнул, что власти будут искать возможность их размещения в более комфортных местах проживания. Например, по его словам, первые 200 человек уедут в Яковлевский округ. Гладков добавил, что у людей много вопросов, особенно относительно оставленного в Шебекино имущества. Он пообещал проехать по всем ПВР и ответить на вопросы.⠀Губернатор также отметил, что регион продолжает направлять детей из приграничных сел, из Шебекинского округа в "к друзьям в соседние и не очень соседние" регионы. По словам Гладкова, сегодня около ста человек - семьи - едут в Липецкую область по приглашению губернатора Игоря Артамонова.
https://ria.ru/20230602/patruli-1875676962.html
https://ria.ru/20230601/shebekino-1875643689.html
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, игорь артамонов, липецкая область
Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Игорь Артамонов, Липецкая область
Часть жителей обстреливаемого Шебекинского округа разместили в ПВР

Гладков: более 2,5 тысячи жителей обстреливаемого Шебекинского округа разместили в ПВР

© Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Более 2,5 тысячи жителей обстреливаемого Шебекинского округа Белгородской области размещены в пунктах временного размещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области
Вчера, 02:23
Утром в пятницу Гладков заявил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются.
«
"Более 2,5 тысячи человек находится в пунктах временного размещения в Белгородской области. Тоже уже ночью, люди уже практически все спали, проехал посмотрел, как устроились. Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Глава региона подчеркнул, что власти будут искать возможность их размещения в более комфортных местах проживания. Например, по его словам, первые 200 человек уедут в Яковлевский округ. Гладков добавил, что у людей много вопросов, особенно относительно оставленного в Шебекино имущества. Он пообещал проехать по всем ПВР и ответить на вопросы.⠀
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

Девушка с кошкой в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

Медики в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

Котенок в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
Губернатор также отметил, что регион продолжает направлять детей из приграничных сел, из Шебекинского округа в "к друзьям в соседние и не очень соседние" регионы. По словам Гладкова, сегодня около ста человек - семьи - едут в Липецкую область по приглашению губернатора Игоря Артамонова.
Видео ударов по украинским террористам, пытавшимся проникнуть в Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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1 июня, 19:44
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествияИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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