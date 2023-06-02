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ВСУ выпустили 30 снарядов натовского калибра по районам Донецка

ВСУ выпустили 30 снарядов натовского калибра по районам Донецка - РИА Новости, 02.06.2023

ВСУ выпустили 30 снарядов натовского калибра по районам Донецка

Украинские войска менее чем за час четыре раза обстреляли районы Донецка, выпустив 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T01:34

2023-06-02T01:34

2023-06-02T01:34

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

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нато

происшествия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час четыре раза обстреляли районы Донецка, выпустив 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.15 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 00.30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 00.50 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров; 01.10 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230602/sledstvie-1875672544.html

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия