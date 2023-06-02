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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Куйбышевский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T00:25
2023-06-02T00:25
2023-06-02T00:25
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
куйбышевский район
нато
стирол
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Куйбышевский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 23.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметров... 23.35- населенный пункт Нетайлово – Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров... 23.50 - населенный пункт Нетайлово – Донецк (Куйбышевский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230601/ukraina-1875627732.html
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горловка, донецк, куйбышевский район, нато, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Куйбышевский район, НАТО, Стирол, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Донецк