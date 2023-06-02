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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:56 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/obstrel-1875873906.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили за 3 часа 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:56
2023-06-02T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили за 3 часа 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.20 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. До этого - в 20.00 - украинские войска выпускали семь таких снарядов по Петровскому и Кировскому районам города, в 19.20 - еще шесть снарядов по Петровскому району, в 17.30 - пять снарядов по Куйбышевскому району. Кроме того в 19.00 украинские войска выпускали снаряды калибром 152 миллиметра по Горловке.
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ на три часа выпустили по Донецку 24 натовских снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбстрел Донецка украинскими войсками
Обстрел Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обстрел Донецка украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили за 3 часа 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.20 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
До этого - в 20.00 - украинские войска выпускали семь таких снарядов по Петровскому и Кировскому районам города, в 19.20 - еще шесть снарядов по Петровскому району, в 17.30 - пять снарядов по Куйбышевскому району. Кроме того в 19.00 украинские войска выпускали снаряды калибром 152 миллиметра по Горловке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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