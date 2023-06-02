https://ria.ru/20230602/obstrel-1875873906.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 02.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили за 3 часа 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T20:56

2023-06-02T20:56

2023-06-02T20:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили за 3 часа 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.20 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. До этого - в 20.00 - украинские войска выпускали семь таких снарядов по Петровскому и Кировскому районам города, в 19.20 - еще шесть снарядов по Петровскому району, в 17.30 - пять снарядов по Куйбышевскому району. Кроме того в 19.00 украинские войска выпускали снаряды калибром 152 миллиметра по Горловке.

https://ria.ru/20230602/trudnosti-1875697564.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины