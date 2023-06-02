https://ria.ru/20230602/obstrel-1875850969.html

ВСУ обстреляли Донецк и Новопетриковку

ВСУ обстреляли Донецк и Новопетриковку - РИА Новости, 02.06.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Новопетриковку

Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Новопетриковке и Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:59

2023-06-02T17:59

2023-06-02T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донецк

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Новопетриковке и Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.00 – населенный пункт Новоукраинка – населенный пункт Новопетриковка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.30 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что в результате обстрелов Куйбышевского района погиб мирный житель, было также зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, еще один снаряд попал рядом с больницей. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстрелах района города со стороны украинских войск, выпустивших десять ракет из РСЗО. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875790269.html

https://ria.ru/20230602/nato-1875849878.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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Варвара Скокшина

в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк, сцкк, нато