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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:48
2023-06-02T15:48
2023-06-02T15:48
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
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куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка