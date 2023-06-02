https://ria.ru/20230602/obstrel-1875805775.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили в пятницу десять снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:40
2023-06-02T15:40
2023-06-02T15:40
донецк
в мире
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу десять снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Нетайлово – г. Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. О последствиях обстрелов ничего не сообщается. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-1875782303.html
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, в мире, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
Донецк, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительстве ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять натовских снарядов по Донецку