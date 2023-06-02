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При обстреле Александровки со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/obstrel-1875746307.html
При обстреле Александровки со стороны ВСУ ранен мирный житель
При обстреле Александровки со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 02.06.2023
При обстреле Александровки со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:42
2023-06-02T12:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 июня по состоянию на 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: - по улице Школьной, 139 ранен мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Александровки со стороны украинских войск, выпустивших 20 ракет из РСЗО. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230602/donetsk-1875724469.html
https://ria.ru/20230602/obstrely-1875707256.html
донецкая народная республика
петровский район
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК, Происшествия
При обстреле Александровки со стороны ВСУ ранен мирный житель

В ДНР заявили, что при обстреле Александровки со стороны ВСУ ранен мирный житель

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 июня по состоянию на 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: - по улице Школьной, 139 ранен мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Вчера, 11:41
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Александровки со стороны украинских войск, выпустивших 20 ракет из РСЗО.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку
Вчера, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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