https://ria.ru/20230602/obstrel-1875746307.html

При обстреле Александровки со стороны ВСУ ранен мирный житель

При обстреле Александровки со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 02.06.2023

При обстреле Александровки со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:42

2023-06-02T12:42

2023-06-02T12:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 июня по состоянию на 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: - по улице Школьной, 139 ранен мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Александровки со стороны украинских войск, выпустивших 20 ракет из РСЗО. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.

https://ria.ru/20230602/donetsk-1875724469.html

https://ria.ru/20230602/obstrely-1875707256.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, происшествия