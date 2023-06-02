https://ria.ru/20230602/oborudovanie-1875775012.html

Россия вернула сирийскому бизнесмену конфискованное украинцами оборудование

Россия вернула сирийскому бизнесмену конфискованное украинцами оборудование - РИА Новости, 02.06.2023

Россия вернула сирийскому бизнесмену конфискованное украинцами оборудование

Администрация Запорожской области совместно с российским спецназом вернула заказчику из Сирии высокотехнологичное оборудование, закупленное им на Украине и... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:56

2023-06-02T13:56

2023-06-02T13:56

запорожская область

россия

сирия

экономика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Администрация Запорожской области совместно с российским спецназом вернула заказчику из Сирии высокотехнологичное оборудование, закупленное им на Украине и конфискованное украинскими спецслужбами, сообщил РИА Новости министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов. Ранее сирийский предприниматель Рабиа Халед рассказал агентству, что украинские спецслужбы конфисковали используемое в металлургическом производстве электрическое оборудование, контракт на покупку которого он заключил в 2018 году с украинским предприятием. По словам бизнесмена, оборудование было изъято в рамках наложенной на Сирию блокады несмотря на отсутствие каких-либо легальных оснований для конфискации - компания получила все необходимые разрешения на вывоз оборудования от властей, а позднее в ходе судебного разбирательства - заключение экспертизы о том, что эта аппаратура не может быть использована в военных целях. "Украинские спецслужбы, стремясь сорвать международный контракт, вывезли высокотехнологичное промышленное оборудование. Это комплект индукционных плавильных печей с высокотехнологичными шкафами управления. Администрация Запорожской области совместно с бригадой спецназа вооруженных сил России провела мероприятия, которые позволили одному из предприятий Запорожской области выполнить свои международные обязательства по контракту", - сообщил Гуськов. Он заявил, что оборудование передано заказчикам для дальнейшей отправки в Сирию в соответствии с таможенным законодательством РФ. "Это показательная операция, демонстрирующая открытость России и новых территорий, на которых мы сейчас находимся, для международного взаимодействия. Одной из наших ключевых задач является укрепление статуса Запорожской области в роли надежного делового партнера. Оборудование послужит возрождению Сирии после разрушительной гражданской войны, развязанной странами Запада", - сказал министр. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230311/rasporyazhenie-1857214362.html

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871038263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, сирия, экономика