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В Калужской области упал еще один неопознанный объект
В Калужской области упал еще один неопознанный объект - РИА Новости, 02.06.2023
В Калужской области упал еще один неопознанный объект
В Калужской области упал "неопознанный объект", сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T08:39
2023-06-02T08:39
2023-06-02T11:30
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. В Калужской области упал "неопознанный объект", сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня, в 6:45, в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв. Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали", — написал он.Накануне утром в Калужской области — в поле в Дзержинском районе — также упал "неопознанный объект". Произошел взрыв, образовав воронку с возгоранием травы. При инциденте никто не пострадал, сообщали власти.
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калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области упал еще один неопознанный объект
Шапша: в Калужской области упал еще один "неопознанный объект", никто не пострадал