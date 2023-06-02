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В Калужской области упал еще один неопознанный объект - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 02.06.2023 (обновлено: 11:30 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/obekt-1875690741.html
В Калужской области упал еще один неопознанный объект
В Калужской области упал еще один неопознанный объект - РИА Новости, 02.06.2023
В Калужской области упал еще один неопознанный объект
В Калужской области упал "неопознанный объект", сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T08:39
2023-06-02T11:30
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. В Калужской области упал "неопознанный объект", сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. &quot;Сегодня, в 6:45, в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв. Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали&quot;, — написал он.Накануне утром в Калужской области — в поле в Дзержинском районе — также упал "неопознанный объект". Произошел взрыв, образовав воронку с возгоранием травы. При инциденте никто не пострадал, сообщали власти.
https://ria.ru/20230601/donetsk-1875584912.html
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происшествия, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области упал еще один неопознанный объект

Шапша: в Калужской области упал еще один "неопознанный объект", никто не пострадал

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. В Калужской области упал "неопознанный объект", сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня, в 6:45, в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв. Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали", — написал он.

Накануне утром в Калужской области — в поле в Дзержинском районе — также упал "неопознанный объект". Произошел взрыв, образовав воронку с возгоранием травы.
При инциденте никто не пострадал, сообщали власти.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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