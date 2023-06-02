https://ria.ru/20230602/nepogoda-1876488054.html

Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды

Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды - РИА Новости, 06.06.2023

Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды

Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды, в отдельных районах наблюдаются сверхинтенсивные осадки, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-02T19:56

2023-06-02T19:56

2023-06-06T14:57

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москва

мосводосток

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды, в отдельных районах наблюдаются сверхинтенсивные осадки, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В отдельных районах города наблюдаются сверхинтенсивные осадки", - говорится в сообщении. Отмечается, что о скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "ВКонтакте". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - уточнили в сообщении. Также жителям напомнили, что местами возможны гроза, ветер с порывами 15-20 метров в секунду. "Просим быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230601/dom-1875267264.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток