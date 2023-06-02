Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
19:56 02.06.2023 (обновлено: 14:57 06.06.2023)
https://ria.ru/20230602/nepogoda-1876488054.html
Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды
Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды - РИА Новости, 06.06.2023
Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды
Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды, в отдельных районах наблюдаются сверхинтенсивные осадки, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-02T19:56
2023-06-06T14:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805124009_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_2245137958e5faa5903204185cd150bf.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды, в отдельных районах наблюдаются сверхинтенсивные осадки, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В отдельных районах города наблюдаются сверхинтенсивные осадки", - говорится в сообщении. Отмечается, что о скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "ВКонтакте". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - уточнили в сообщении. Также жителям напомнили, что местами возможны гроза, ветер с порывами 15-20 метров в секунду. "Просим быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
https://realty.ria.ru/20230601/dom-1875267264.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805124009_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_c8f2c583c7c66b6bfa025f1559bca808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток

Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя в центре Москвы
Автомобили во время дождя в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Автомобили во время дождя в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды, в отдельных районах наблюдаются сверхинтенсивные осадки, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В отдельных районах города наблюдаются сверхинтенсивные осадки", - говорится в сообщении.
Дом №1А по улице Белозерская в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В Москве отремонтируют 12-этажный дом в Бибиреве
1 июня, 06:30
Отмечается, что о скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "ВКонтакте".
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - уточнили в сообщении.
Также жителям напомнили, что местами возможны гроза, ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
"Просим быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала