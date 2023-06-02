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Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды
Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды - РИА Новости, 06.06.2023
Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды
Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды, в отдельных районах наблюдаются сверхинтенсивные осадки, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-02T19:56
2023-06-02T19:56
2023-06-06T14:57
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды, в отдельных районах наблюдаются сверхинтенсивные осадки, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В отдельных районах города наблюдаются сверхинтенсивные осадки", - говорится в сообщении. Отмечается, что о скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "ВКонтакте". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - уточнили в сообщении. Также жителям напомнили, что местами возможны гроза, ветер с порывами 15-20 метров в секунду. "Просим быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы дежурят на улицах города из-за непогоды, в отдельных районах наблюдаются сверхинтенсивные осадки, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В отдельных районах города наблюдаются сверхинтенсивные осадки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что о скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток
" в социальной сети "ВКонтакте".
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - уточнили в сообщении.
Также жителям напомнили, что местами возможны гроза, ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
"Просим быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.