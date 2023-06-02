https://ria.ru/20230602/neispravnosti-1875870800.html

Утвержден список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля

Утвержден список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля - РИА Новости, 02.06.2023

Утвержден список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля

Правительство утвердило изменения в перечень неисправностей, при которых запрещается пользоваться транспортным средством, сообщили в МВД. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T20:22

2023-06-02T20:22

2023-06-02T20:37

общество

авто

россия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство утвердило изменения в перечень неисправностей, при которых запрещается пользоваться транспортным средством, сообщили в МВД. "Правительством России утверждены изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств", — информирует пресс-центр ведомства.Отмечается, что в постановлении правительства детализированы требования к тормозам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю. Кроме того, дополнительные требования установили к автобусам. Речь идет в том числе о запрете на их эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне. Помимо этого, дополнительные требования коснулись специальных и специализированных транспортных средств. Также конкретизированы "способы выявления неисправностей автотранспорта (визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования)". Ведомство пока не опубликовало текст принятого постановления. Документ вступит в силу 1 сентября 2023 года. МВД России еще в январе подтвердило РИА Новости сообщения СМИ о разработке перечня "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Тогда ведомство отмечало, что документ актуализирует необходимые ГОСТы.

https://ria.ru/20230116/avto-1845128425.html

https://ria.ru/20230601/doverennost-1875550789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия