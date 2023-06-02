https://ria.ru/20230602/neispravnosti-1875870800.html
Утвержден список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля
Утвержден список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля - РИА Новости, 02.06.2023
Утвержден список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля
Правительство утвердило изменения в перечень неисправностей, при которых запрещается пользоваться транспортным средством, сообщили в МВД. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:22
2023-06-02T20:22
2023-06-02T20:37
общество
авто
россия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство утвердило изменения в перечень неисправностей, при которых запрещается пользоваться транспортным средством, сообщили в МВД. "Правительством России утверждены изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств", — информирует пресс-центр ведомства.Отмечается, что в постановлении правительства детализированы требования к тормозам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю. Кроме того, дополнительные требования установили к автобусам. Речь идет в том числе о запрете на их эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне. Помимо этого, дополнительные требования коснулись специальных и специализированных транспортных средств. Также конкретизированы "способы выявления неисправностей автотранспорта (визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования)". Ведомство пока не опубликовало текст принятого постановления. Документ вступит в силу 1 сентября 2023 года. МВД России еще в январе подтвердило РИА Новости сообщения СМИ о разработке перечня "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Тогда ведомство отмечало, что документ актуализирует необходимые ГОСТы.
https://ria.ru/20230116/avto-1845128425.html
https://ria.ru/20230601/doverennost-1875550789.html
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РИА Новости
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общество, авто, россия
Утвержден список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля
В России утвердили изменения в перечне неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля