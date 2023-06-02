https://ria.ru/20230602/nashestvie-1875860052.html

Организаторы подтвердили перенос "Нашествия" на 2024 год

Организаторы подтвердили перенос "Нашествия" на 2024 год - РИА Новости, 02.06.2023

Организаторы подтвердили перенос "Нашествия" на 2024 год

Фестиваль "Нашествие" в этом году не будут проводить из соображений безопасности, в 2024 году он пройдет в Калужской области, но на другой площадке, сообщили... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:54

2023-06-02T18:54

2023-06-02T19:23

шоубиз

калужская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владислав шапша

ария

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Фестиваль "Нашествие" в этом году не будут проводить из соображений безопасности, в 2024 году он пройдет в Калужской области, но на другой площадке, сообщили РИА Новости в оргкомитете."Вопросы безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий сейчас актуальны как никогда. Поэтому, оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами, мы приняли решение перенести "Нашествие" на 26-28 июля 2024 года", - заявила гендиректор фестиваля Евгения Киселева, комментарий которой предоставили РИА Новости в оргкомитете.По ее словам, это решение "крайне тяжелое" для организаторов, "как эмоционально, так и с финансовой точки зрения"."Но безопасность наших гостей, всех, кто столько лет ждал и верил в то, что "Нашествие" состоится, важнее любых наших желаний", - подчеркнула Киселева.Она сообщила, что в 2024 году фестиваль запланирован у деревни Аристово Боровского района Калужской области. Ранее он планировался у деревни Митяево того же района."От всей души благодарю губернатора Владислава Шапшу. Это его личная заслуга, что мы вместе нашли такое замечательное поле рядом с деревней Аристово, где летом 2024 года обязательно состоится наш фестиваль", - отметила директор фестиваля.Планировалось, что "Нашествие" в этом году пройдет с 4 по 6 августа в Боровском районе Калужской области. Организаторы заявляли, что гостей ждут музыка, театр, кино, историческая реконструкция. Согласно заявленному списку участников, на сцене должны были выступить более 100 известных музыкальных коллективов, среди которых "Чайф", "Алиса", "Ария", Lumen, "Чиж & Co", "25/17", "Жуки".Последний раз фестиваль "Нашествие" проводился в июле 2019 года в Тверской области. Событие не состоялось в 2020 году из-за предписаний Роспотребнадзора. Организаторы сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года, однако рост заболеваемости россиян коронавирусом вновь заставил отменить форум. В 2022 году проведение фестиваля перенесли на лето 2023 года без объяснения причин.

https://ria.ru/20230523/zveri-1873690322.html

https://ria.ru/20230403/zhara-1862696004.html

калужская область

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калужская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владислав шапша, ария