Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесли на 2024 год - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:38 02.06.2023 (обновлено: 19:54 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/nashestvie-1875857762.html
Фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесли на 2024 год
Фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесли на 2024 год - РИА Новости, 02.06.2023
Фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесли на 2024 год
Музыкальный рок-фестиваль "Нашествие", который должен был пройти 4-6 августа в Калужской области, перенесли на 2024 год, заявил глава региона Владислав Шапша. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:38
2023-06-02T19:54
шоубиз
калужская область
ария
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155675/35/1556753592_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_3786c67177b7fd8a8673a3c020dff7d9.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Музыкальный рок-фестиваль "Нашествие", который должен был пройти 4-6 августа в Калужской области, перенесли на 2024 год, заявил глава региона Владислав Шапша.По его словам, проведение мероприятия вызвало множество обсуждений среди местных жителей. "С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для "Нашествия" не то время", — написал Шапша в своем Telegram-канале.Он добавил, что на недавнем заседании рабочей группы поручил подготовить подробный доклад о готовности к проведению масштабного фестиваля, обязательно учитывая мнения жителей."После общения с организаторами и представителями правоохранительных органов принял решение. Во-первых, место проведения изменится. Во-вторых, фестиваль откладывается — переносим "Нашествие" в Калужской области на 2024 год", — заявил губернатор.В свою очередь, организаторы мероприятия сообщили РИА Новости, что фестиваль в этом году не будут проводить из соображений безопасности."Вопросы безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий сейчас актуальны как никогда. Поэтому, оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами, мы приняли решение перенести "Нашествие" на 26-28 июля 2024 года", — заявила гендиректор фестиваля Евгения Киселева, комментарий которой предоставили в оргкомитете.Она также сообщила, что в 2024 году фестиваль планируется провести у деревни Аристово в Боровском районе Калужской области. Ранее мероприятие хотели организовать у деревни Митяево в том же районе.Планировалось, что "Нашествие" в этом году пройдет с 4 по 6 августа в Боровском районе Калужской области. Организаторы заявляли, что гостей ждут музыка, театр, кино, историческая реконструкция. Согласно заявленному списку участников, на сцене должны были выступить более 100 известных музыкальных коллективов, среди которых "Чайф", "Алиса", "Ария", Lumen, "Чиж &amp; Co", "25/17", "Жуки".Примерно неделей ранее в СМИ появилась информация о том, что фестиваль могут провести в другом месте из-за конфликта с жителями СНТ, рядом с которыми планируются концерты. Организаторы, в свою очередь, опровергли эти сведения.Последний раз фестиваль "Нашествие" проводился в июле 2019 года в Тверской области. Событие не состоялось в 2020 году из-за предписаний Роспотребнадзора. Организаторы сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года, однако рост заболеваемости россиян коронавирусом вновь заставил его отменить. В 2022 году фестиваль перенесли на лето 2023 года без объяснения причин.
https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html
https://ria.ru/20230525/arbenina-1874126010.html
https://ria.ru/20230403/zhara-1862696004.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155675/35/1556753592_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_2e3d5a97d82652dd09a3b8bb9d334a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, ария, владислав шапша
Шоубиз, Калужская область, Ария, Владислав Шапша
Фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесли на 2024 год

Калужский губернатор Шапша сообщил о переносе рок-фестиваля "Нашествие" на 2024 год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗрители на фестивале "Нашествие"
Зрители на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Зрители на фестивале "Нашествие". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Музыкальный рок-фестиваль "Нашествие", который должен был пройти 4-6 августа в Калужской области, перенесли на 2024 год, заявил глава региона Владислав Шапша.
По его словам, проведение мероприятия вызвало множество обсуждений среди местных жителей.
«
"С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для "Нашествия" не то время", — написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на недавнем заседании рабочей группы поручил подготовить подробный доклад о готовности к проведению масштабного фестиваля, обязательно учитывая мнения жителей.
Солист группы Би-2 Лева* - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Минюст включил Леву* из "Би-2" в реестр иноагентов
26 мая, 21:05
"После общения с организаторами и представителями правоохранительных органов принял решение. Во-первых, место проведения изменится. Во-вторых, фестиваль откладывается — переносим "Нашествие" в Калужской области на 2024 год", — заявил губернатор.
В свою очередь, организаторы мероприятия сообщили РИА Новости, что фестиваль в этом году не будут проводить из соображений безопасности.
"Вопросы безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий сейчас актуальны как никогда. Поэтому, оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами, мы приняли решение перенести "Нашествие" на 26-28 июля 2024 года", — заявила гендиректор фестиваля Евгения Киселева, комментарий которой предоставили в оргкомитете.
Она также сообщила, что в 2024 году фестиваль планируется провести у деревни Аристово в Боровском районе Калужской области. Ранее мероприятие хотели организовать у деревни Митяево в том же районе.
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В двух городах России отменили концерты Арбениной из-за ее здоровья
25 мая, 18:27
Планировалось, что "Нашествие" в этом году пройдет с 4 по 6 августа в Боровском районе Калужской области. Организаторы заявляли, что гостей ждут музыка, театр, кино, историческая реконструкция. Согласно заявленному списку участников, на сцене должны были выступить более 100 известных музыкальных коллективов, среди которых "Чайф", "Алиса", "Ария", Lumen, "Чиж & Co", "25/17", "Жуки".
Примерно неделей ранее в СМИ появилась информация о том, что фестиваль могут провести в другом месте из-за конфликта с жителями СНТ, рядом с которыми планируются концерты. Организаторы, в свою очередь, опровергли эти сведения.
Последний раз фестиваль "Нашествие" проводился в июле 2019 года в Тверской области. Событие не состоялось в 2020 году из-за предписаний Роспотребнадзора. Организаторы сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года, однако рост заболеваемости россиян коронавирусом вновь заставил его отменить. В 2022 году фестиваль перенесли на лето 2023 года без объяснения причин.
Фестиваль ЖАРА - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире"
3 апреля, 16:36
 
ШоубизКалужская областьАрияВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала