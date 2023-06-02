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ВСУ пригрозили, что нападения на Россию станут новой нормой - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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12:18 02.06.2023 (обновлено: 12:43 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/napadeniya-1875737901.html
ВСУ пригрозили, что нападения на Россию станут новой нормой
ВСУ пригрозили, что нападения на Россию станут новой нормой - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ пригрозили, что нападения на Россию станут новой нормой
Советник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров угрожает, что атаки на территорию России "станут новой нормой". РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:18
2023-06-02T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор назаров
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Советник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров угрожает, что атаки на территорию России "станут новой нормой". "Все военные позиции в России являются законными целями", - заявил Назаров в интервью испанской газете Mundo. Как сообщается в статье, поговорив с генералом, издание пришло к выводу, что Киев мог разработать "неожиданный военный план", сосредоточив внимание СМИ на украинском наступлении на востоке и юге, а нападения начались в другом месте. Недавняя атака беспилотников на российскую столицу могла быть частью это стратегии, размышляет издание. "В эту современную эпоху вы должны действовать с воображением", - заявил Назаров. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал террористической атаку беспилотниками со стороны Украины, заявив, что эти средства поражения не могут причинить ущерб военным объектам. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что целью атаки БПЛА на Москву было "запугать гражданское население, а заодно продемонстрировать зарубежным кураторам Киева его способность к продолжению противоборства с Россией". Нет сомнений, что киевский режим давно перешел к террористическим методам с использованием западного оружия, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях. В четверг сильнейшей атаке ночью и утром со стороны Украины подвергся город Шебекино в Белгородской области. Как отметил замгубернатора Константин Полежаев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". В Минобороны РФ сообщили, что при атаке украинских террористов на Шебекино уничтожены 50 из 70 боевиков. Киевский режим не просто спонсирует убийства, но также является их организатором, вдохновителем и исполнителем, "речь идет о государстве-спонсоре терроризма де-факто", заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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в мире, украина, виктор назаров, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Назаров, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ пригрозили, что нападения на Россию станут новой нормой

Советник главкома ВСУ Назаров пригрозил, что нападения на Россию станут новой нормой

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Советник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров угрожает, что атаки на территорию России "станут новой нормой".
"Все военные позиции в России являются законными целями", - заявил Назаров в интервью испанской газете Mundo.
Как сообщается в статье, поговорив с генералом, издание пришло к выводу, что Киев мог разработать "неожиданный военный план", сосредоточив внимание СМИ на украинском наступлении на востоке и юге, а нападения начались в другом месте. Недавняя атака беспилотников на российскую столицу могла быть частью это стратегии, размышляет издание.
"В эту современную эпоху вы должны действовать с воображением", - заявил Назаров.
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По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал террористической атаку беспилотниками со стороны Украины, заявив, что эти средства поражения не могут причинить ущерб военным объектам. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что целью атаки БПЛА на Москву было "запугать гражданское население, а заодно продемонстрировать зарубежным кураторам Киева его способность к продолжению противоборства с Россией". Нет сомнений, что киевский режим давно перешел к террористическим методам с использованием западного оружия, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.
В четверг сильнейшей атаке ночью и утром со стороны Украины подвергся город Шебекино в Белгородской области. Как отметил замгубернатора Константин Полежаев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". В Минобороны РФ сообщили, что при атаке украинских террористов на Шебекино уничтожены 50 из 70 боевиков.
Киевский режим не просто спонсирует убийства, но также является их организатором, вдохновителем и исполнителем, "речь идет о государстве-спонсоре терроризма де-факто", заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор НазаровРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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