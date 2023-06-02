https://ria.ru/20230602/napadeniya-1875737901.html

ВСУ пригрозили, что нападения на Россию станут новой нормой

ВСУ пригрозили, что нападения на Россию станут новой нормой - РИА Новости, 02.06.2023

ВСУ пригрозили, что нападения на Россию станут новой нормой

Советник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров угрожает, что атаки на территорию России "станут новой нормой". РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:18

2023-06-02T12:18

2023-06-02T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

виктор назаров

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Советник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров угрожает, что атаки на территорию России "станут новой нормой". "Все военные позиции в России являются законными целями", - заявил Назаров в интервью испанской газете Mundo. Как сообщается в статье, поговорив с генералом, издание пришло к выводу, что Киев мог разработать "неожиданный военный план", сосредоточив внимание СМИ на украинском наступлении на востоке и юге, а нападения начались в другом месте. Недавняя атака беспилотников на российскую столицу могла быть частью это стратегии, размышляет издание. "В эту современную эпоху вы должны действовать с воображением", - заявил Назаров. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал террористической атаку беспилотниками со стороны Украины, заявив, что эти средства поражения не могут причинить ущерб военным объектам. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что целью атаки БПЛА на Москву было "запугать гражданское население, а заодно продемонстрировать зарубежным кураторам Киева его способность к продолжению противоборства с Россией". Нет сомнений, что киевский режим давно перешел к террористическим методам с использованием западного оружия, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами приграничные районы России в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях. В четверг сильнейшей атаке ночью и утром со стороны Украины подвергся город Шебекино в Белгородской области. Как отметил замгубернатора Константин Полежаев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". В Минобороны РФ сообщили, что при атаке украинских террористов на Шебекино уничтожены 50 из 70 боевиков. Киевский режим не просто спонсирует убийства, но также является их организатором, вдохновителем и исполнителем, "речь идет о государстве-спонсоре терроризма де-факто", заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, виктор назаров, россия, вооруженные силы украины