https://ria.ru/20230602/nagrazhdenie-1875708376.html
Военнослужащих группировки войск "Запад" наградили за защиту Шебекино
Военнослужащих группировки войск "Запад" наградили за защиту Шебекино - РИА Новости, 02.06.2023
Военнослужащих группировки войск "Запад" наградили за защиту Шебекино
Военнослужащих российской группировки войск "Запад" наградили за защиту Шебекино от террористической атаки Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:49
2023-06-02T10:49
2023-06-02T11:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
шебекино
александр никитин
западный военный округ (зво)
белгородская область
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Военнослужащих российской группировки войск "Запад" наградили за защиту Шебекино от террористической атаки Украины, сообщили в Минобороны. "Командир мотострелкового батальона ЗВО подполковник Александр Никитин, согласно указу президента Российской Федерации, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества", — уточнили в ведомстве. Также Георгиевским крестом 4-й степени наградили еще одного военнослужащего группировки, следует из опубликованного Минобороны видео. Кроме того, в кадре показали еще несколько наград для других бойцов. Командующий группировкой прикрытия государственных границ генерал-лейтенант Владимир Кочетков поблагодарил военнослужащих подразделений группировки войск "Запад" за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные при боевых действиях. Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке украинских боевиков в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем. Люди массово покидали город и окрестности. С полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.В Минобороны сообщали, что российские военные уничтожили более полусотни украинских боевиков, пытавшихся вторгнуться в Белгородскую область.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), шебекино, александр никитин, западный военный округ (зво), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Шебекино, Александр Никитин, Западный военный округ (ЗВО), Белгородская область
Военнослужащих группировки войск "Запад" наградили за защиту Шебекино
Минобороны наградило военнослужащих группировки войск "Запад" за защиту Шебекино