https://ria.ru/20230602/nagrazhdenie-1875708376.html

Военнослужащих группировки войск "Запад" наградили за защиту Шебекино

Военнослужащих группировки войск "Запад" наградили за защиту Шебекино - РИА Новости, 02.06.2023

Военнослужащих группировки войск "Запад" наградили за защиту Шебекино

Военнослужащих российской группировки войск "Запад" наградили за защиту Шебекино от террористической атаки Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:49

2023-06-02T10:49

2023-06-02T11:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

шебекино

александр никитин

западный военный округ (зво)

белгородская область

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Военнослужащих российской группировки войск "Запад" наградили за защиту Шебекино от террористической атаки Украины, сообщили в Минобороны. "Командир мотострелкового батальона ЗВО подполковник Александр Никитин, согласно указу президента Российской Федерации, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества", — уточнили в ведомстве. Также Георгиевским крестом 4-й степени наградили еще одного военнослужащего группировки, следует из опубликованного Минобороны видео. Кроме того, в кадре показали еще несколько наград для других бойцов. Командующий группировкой прикрытия государственных границ генерал-лейтенант Владимир Кочетков поблагодарил военнослужащих подразделений группировки войск "Запад" за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные при боевых действиях. Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке украинских боевиков в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем. Люди массово покидали город и окрестности. С полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.В Минобороны сообщали, что российские военные уничтожили более полусотни украинских боевиков, пытавшихся вторгнуться в Белгородскую область.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

шебекино

белгородская область

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), шебекино, александр никитин, западный военный округ (зво), белгородская область