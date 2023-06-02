Рейтинг@Mail.ru
МСП Банк поддержал импортозамещающее производство полипропиленовой пленки - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/msp_bank-1875820478.html
МСП Банк поддержал импортозамещающее производство полипропиленовой пленки
МСП Банк поддержал импортозамещающее производство полипропиленовой пленки - РИА Новости, 02.06.2023
МСП Банк поддержал импортозамещающее производство полипропиленовой пленки
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение производства изготовителю полипропиленовой пленки из Тверской области, сообщает РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:12
2023-06-02T16:12
россия
мсп банк
корпорация мсп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_6d8b52bde7fb7ec9a377ca8ba2f6fa01.jpg
МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение производства изготовителю полипропиленовой пленки из Тверской области, сообщает пресс-служба банка.Банк открыл кредитную линию в размере 500 миллионов рублей для компании "Каменка". Финансирование предоставлено предприятию на 5 лет по льготной ставке в рамках совмещенной программы кредитования "ПСК+1764". Полученные средства компания планирует направить на расширение ассортимента продукции за счет производства металлизированной биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленки), уточняется в сообщении."Совмещенная программа кредитования "ПСК+1764", в первую очередь, направлена на стимулирование предпринимателей привлекать банковское финансирование для развития своего дела. Бизнес активно пользуется такими кредитами как для поддержки текущей деятельности, так и для запуска новых инвестиционных проектов. Проект компании "Каменка" перспективен еще и с той точки зрения, что это хороший пример импортозамещения: увеличение объемов производимой продукции позволит снизить зависимость российского рынка от иностранных поставок", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводит пресс-служба.Компания "Каменка" занимается производством биаксильно-ориентированной полипропиленовой пленки с 2018 года. Производимая на предприятии продукция используется в любой сфере, где требуется гибкая упаковка товаров: в парфюмерной, косметической, табачной, легкой, бумажной и пищевой промышленностях.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230531/msp_bank-1875246101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:423:2048:1959_1920x0_80_0_0_a7819d064956ddf38cfcd3116d0dbaa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мсп банк, корпорация мсп
Россия, МСП Банк, Корпорация МСП

МСП Банк поддержал импортозамещающее производство полипропиленовой пленки

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение производства изготовителю полипропиленовой пленки из Тверской области, сообщает пресс-служба банка.
Банк открыл кредитную линию в размере 500 миллионов рублей для компании "Каменка". Финансирование предоставлено предприятию на 5 лет по льготной ставке в рамках совмещенной программы кредитования "ПСК+1764". Полученные средства компания планирует направить на расширение ассортимента продукции за счет производства металлизированной биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленки), уточняется в сообщении.
Логотип корпорации МСП
МСП Банк помог пермскому производителю станков в исполнении госконтракта
31 мая, 10:30
"Совмещенная программа кредитования "ПСК+1764", в первую очередь, направлена на стимулирование предпринимателей привлекать банковское финансирование для развития своего дела. Бизнес активно пользуется такими кредитами как для поддержки текущей деятельности, так и для запуска новых инвестиционных проектов. Проект компании "Каменка" перспективен еще и с той точки зрения, что это хороший пример импортозамещения: увеличение объемов производимой продукции позволит снизить зависимость российского рынка от иностранных поставок", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводит пресс-служба.
Компания "Каменка" занимается производством биаксильно-ориентированной полипропиленовой пленки с 2018 года. Производимая на предприятии продукция используется в любой сфере, где требуется гибкая упаковка товаров: в парфюмерной, косметической, табачной, легкой, бумажной и пищевой промышленностях.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
РоссияМСП БанкКорпорация МСП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала