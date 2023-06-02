https://ria.ru/20230602/msp_bank-1875820478.html

МСП Банк поддержал импортозамещающее производство полипропиленовой пленки

МСП Банк поддержал импортозамещающее производство полипропиленовой пленки - РИА Новости, 02.06.2023

МСП Банк поддержал импортозамещающее производство полипропиленовой пленки

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение производства изготовителю полипропиленовой пленки из Тверской области, сообщает РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:12

2023-06-02T16:12

2023-06-02T16:12

россия

мсп банк

корпорация мсп

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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение производства изготовителю полипропиленовой пленки из Тверской области, сообщает пресс-служба банка.Банк открыл кредитную линию в размере 500 миллионов рублей для компании "Каменка". Финансирование предоставлено предприятию на 5 лет по льготной ставке в рамках совмещенной программы кредитования "ПСК+1764". Полученные средства компания планирует направить на расширение ассортимента продукции за счет производства металлизированной биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленки), уточняется в сообщении."Совмещенная программа кредитования "ПСК+1764", в первую очередь, направлена на стимулирование предпринимателей привлекать банковское финансирование для развития своего дела. Бизнес активно пользуется такими кредитами как для поддержки текущей деятельности, так и для запуска новых инвестиционных проектов. Проект компании "Каменка" перспективен еще и с той точки зрения, что это хороший пример импортозамещения: увеличение объемов производимой продукции позволит снизить зависимость российского рынка от иностранных поставок", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводит пресс-служба.Компания "Каменка" занимается производством биаксильно-ориентированной полипропиленовой пленки с 2018 года. Производимая на предприятии продукция используется в любой сфере, где требуется гибкая упаковка товаров: в парфюмерной, косметической, табачной, легкой, бумажной и пищевой промышленностях.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230531/msp_bank-1875246101.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, корпорация мсп