https://ria.ru/20230602/mosty-1875754306.html

Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве

Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве - РИА Новости, 02.06.2023

Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене деформационных швов на 11 мостовых сооружениях в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:15

2023-06-02T13:15

2023-06-02T13:15

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене деформационных швов на 11 мостовых сооружениях в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене деформационных швов сразу на 11 инженерных сооружениях, работы, в частности, ведутся на мостах Яузский ТТК и Чугунный, путепроводе Бутово МКАД, эстакаде Южная рокада", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра пояснил, что эти мероприятия выполняются в рамках содержания инженерных объектов, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Добавляется, что работы по замене швов проводятся только в теплое время года с перекрытием поочередно по одной полосе движения. В соответствии с технологией вначале специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, затем устанавливают новые, а на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование. "В этом году заменим деформационные швы на 37 мостовых сооружениях", - говорится в публикации.

https://realty.ria.ru/20230407/most-1863723656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы