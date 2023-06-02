https://ria.ru/20230602/mosty-1875754306.html
Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве
Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве - РИА Новости, 02.06.2023
Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене деформационных швов на 11 мостовых сооружениях в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:15
2023-06-02T13:15
2023-06-02T13:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене деформационных швов на 11 мостовых сооружениях в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене деформационных швов сразу на 11 инженерных сооружениях, работы, в частности, ведутся на мостах Яузский ТТК и Чугунный, путепроводе Бутово МКАД, эстакаде Южная рокада", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра пояснил, что эти мероприятия выполняются в рамках содержания инженерных объектов, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Добавляется, что работы по замене швов проводятся только в теплое время года с перекрытием поочередно по одной полосе движения. В соответствии с технологией вначале специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, затем устанавливают новые, а на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование. "В этом году заменим деформационные швы на 37 мостовых сооружениях", - говорится в публикации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене деформационных швов на 11 мостовых сооружениях в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене деформационных швов сразу на 11 инженерных сооружениях, работы, в частности, ведутся на мостах Яузский ТТК и Чугунный, путепроводе Бутово МКАД, эстакаде Южная рокада", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса
городского хозяйства.
Заммэра пояснил, что эти мероприятия выполняются в рамках содержания инженерных объектов, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.
Добавляется, что работы по замене швов проводятся только в теплое время года с перекрытием поочередно по одной полосе движения. В соответствии с технологией вначале специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, затем устанавливают новые, а на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование.
"В этом году заменим деформационные швы на 37 мостовых сооружениях", - говорится в публикации.
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