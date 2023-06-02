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Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве - РИА Новости, 02.06.2023
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13:15 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/mosty-1875754306.html
Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве
Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве - РИА Новости, 02.06.2023
Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене деформационных швов на 11 мостовых сооружениях в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:15
2023-06-02T13:15
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене деформационных швов на 11 мостовых сооружениях в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене деформационных швов сразу на 11 инженерных сооружениях, работы, в частности, ведутся на мостах Яузский ТТК и Чугунный, путепроводе Бутово МКАД, эстакаде Южная рокада", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра пояснил, что эти мероприятия выполняются в рамках содержания инженерных объектов, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Добавляется, что работы по замене швов проводятся только в теплое время года с перекрытием поочередно по одной полосе движения. В соответствии с технологией вначале специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, затем устанавливают новые, а на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование. "В этом году заменим деформационные швы на 37 мостовых сооружениях", - говорится в публикации.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыДеформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве
Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене деформационных швов на 11 мостовых сооружениях в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене деформационных швов сразу на 11 инженерных сооружениях, работы, в частности, ведутся на мостах Яузский ТТК и Чугунный, путепроводе Бутово МКАД, эстакаде Южная рокада", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра пояснил, что эти мероприятия выполняются в рамках содержания инженерных объектов, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции деформационных швов разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.
Добавляется, что работы по замене швов проводятся только в теплое время года с перекрытием поочередно по одной полосе движения. В соответствии с технологией вначале специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, затем устанавливают новые, а на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование.
"В этом году заменим деформационные швы на 37 мостовых сооружениях", - говорится в публикации.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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