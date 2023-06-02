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Мособлэнерго запустила чат-бот о плановых отключениях электроэнергии - РИА Новости, 02.06.2023
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Новости Подмосковья
 
11:02 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/mosoblenergo-1875711395.html
Мособлэнерго запустила чат-бот о плановых отключениях электроэнергии
Мособлэнерго запустила чат-бот о плановых отключениях электроэнергии - РИА Новости, 02.06.2023
Мособлэнерго запустила чат-бот о плановых отключениях электроэнергии
Компания Мособлэнерго запустила чат-бот в Telegram по информированию населения о плановых отключениях электроэнергии, сообщает министерство энергетики... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:02
2023-06-02T11:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Компания Мособлэнерго запустила чат-бот в Telegram по информированию населения о плановых отключениях электроэнергии, сообщает министерство энергетики Московской области.Пользоваться сервисом может любой потребитель Московской области, чьи энергопринимающие устройства входят в зону обслуживания Мособлэнерго.Подписаться на чат-бот можно по ссылке или через поиск по чатам в Telegram, QR-код для подключения к боту также размещен на официальном сайте "Мособлэнерго" в разделе "Плановые работы".Перед тем как подключиться к рассылке сообщений о планирующихся отключениях электроэнергии, чат-бот предлагает пользователям проверить, входит ли интересующий их адрес в зону обслуживания компании. Если населенный пункт, улица и дом обслуживается электросетевым предприятием, то чат-бот предложит подписаться на рассылку уведомлений. Сообщения о плановых отключениях чат-бот присылает заранее – в 18:00 на завтрашний и последующие дни.В весенне-летние месяцы специалисты "Мособлэнерго" традиционно реализуют большой объем работ по строительству и ремонту электросетевого оборудования на территории Московской области, в связи с чем количество плановых и кратковременных отключений значительно увеличивается."Министерство энергетики Московской области проводит активную работу по информированию населения о возможных плановых отключениях электроэнергии. Современные возможности мессенджеров позволяют жителям нашего региона узнавать об отключениях в оперативном порядке. Достаточно просто подписаться на специальный чат-бот в Telegram и всегда быть в курсе планируемых отключений электроэнергии заранее. Компания Мособлэнерго стала первой электросетевой компанией в Московской области, которая запустила такой чат-бот для удобства жителей региона", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.С сегодняшнего дня сервис доступен для всех потребителей компании на постоянной основе.
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московская область (подмосковье), мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго")

Мособлэнерго запустила чат-бот о плановых отключениях электроэнергии

© Фото : пресс-служба министерства энергетики Московской области Чат-бот о плановых отключениях электроэнергии
Чат-бот о плановых отключениях электроэнергии - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : пресс-служба министерства энергетики Московской области
Чат-бот о плановых отключениях электроэнергии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Компания Мособлэнерго запустила чат-бот в Telegram по информированию населения о плановых отключениях электроэнергии, сообщает министерство энергетики Московской области.
Пользоваться сервисом может любой потребитель Московской области, чьи энергопринимающие устройства входят в зону обслуживания Мособлэнерго.
Подписаться на чат-бот можно по ссылке или через поиск по чатам в Telegram, QR-код для подключения к боту также размещен на официальном сайте "Мособлэнерго" в разделе "Плановые работы".
Перед тем как подключиться к рассылке сообщений о планирующихся отключениях электроэнергии, чат-бот предлагает пользователям проверить, входит ли интересующий их адрес в зону обслуживания компании. Если населенный пункт, улица и дом обслуживается электросетевым предприятием, то чат-бот предложит подписаться на рассылку уведомлений. Сообщения о плановых отключениях чат-бот присылает заранее – в 18:00 на завтрашний и последующие дни.
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В весенне-летние месяцы специалисты "Мособлэнерго" традиционно реализуют большой объем работ по строительству и ремонту электросетевого оборудования на территории Московской области, в связи с чем количество плановых и кратковременных отключений значительно увеличивается.
"Министерство энергетики Московской области проводит активную работу по информированию населения о возможных плановых отключениях электроэнергии. Современные возможности мессенджеров позволяют жителям нашего региона узнавать об отключениях в оперативном порядке. Достаточно просто подписаться на специальный чат-бот в Telegram и всегда быть в курсе планируемых отключений электроэнергии заранее. Компания Мособлэнерго стала первой электросетевой компанией в Московской области, которая запустила такой чат-бот для удобства жителей региона", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.
С сегодняшнего дня сервис доступен для всех потребителей компании на постоянной основе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго")
 
 
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