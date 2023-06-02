https://ria.ru/20230602/mosoblenergo-1875711395.html

Мособлэнерго запустила чат-бот о плановых отключениях электроэнергии

Мособлэнерго запустила чат-бот о плановых отключениях электроэнергии - РИА Новости, 02.06.2023

Мособлэнерго запустила чат-бот о плановых отключениях электроэнергии

Компания Мособлэнерго запустила чат-бот в Telegram по информированию населения о плановых отключениях электроэнергии, сообщает министерство энергетики... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:02

2023-06-02T11:02

2023-06-02T11:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875709662_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_e9415d741640fd4fb4e3ca8034d43928.jpg

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Компания Мособлэнерго запустила чат-бот в Telegram по информированию населения о плановых отключениях электроэнергии, сообщает министерство энергетики Московской области.Пользоваться сервисом может любой потребитель Московской области, чьи энергопринимающие устройства входят в зону обслуживания Мособлэнерго.Подписаться на чат-бот можно по ссылке или через поиск по чатам в Telegram, QR-код для подключения к боту также размещен на официальном сайте "Мособлэнерго" в разделе "Плановые работы".Перед тем как подключиться к рассылке сообщений о планирующихся отключениях электроэнергии, чат-бот предлагает пользователям проверить, входит ли интересующий их адрес в зону обслуживания компании. Если населенный пункт, улица и дом обслуживается электросетевым предприятием, то чат-бот предложит подписаться на рассылку уведомлений. Сообщения о плановых отключениях чат-бот присылает заранее – в 18:00 на завтрашний и последующие дни.В весенне-летние месяцы специалисты "Мособлэнерго" традиционно реализуют большой объем работ по строительству и ремонту электросетевого оборудования на территории Московской области, в связи с чем количество плановых и кратковременных отключений значительно увеличивается."Министерство энергетики Московской области проводит активную работу по информированию населения о возможных плановых отключениях электроэнергии. Современные возможности мессенджеров позволяют жителям нашего региона узнавать об отключениях в оперативном порядке. Достаточно просто подписаться на специальный чат-бот в Telegram и всегда быть в курсе планируемых отключений электроэнергии заранее. Компания Мособлэнерго стала первой электросетевой компанией в Московской области, которая запустила такой чат-бот для удобства жителей региона", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.С сегодняшнего дня сервис доступен для всех потребителей компании на постоянной основе.

https://ria.ru/20230601/lgoty-1875557151.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")