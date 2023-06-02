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В США Вашингтону задали три неудобных вопроса
В США Вашингтону задали три неудобных вопроса - РИА Новости, 02.06.2023
В США Вашингтону задали три неудобных вопроса
Миллиарды людей по всему миру воспринимают США как стремящегося к войне монстра, написал профессор Университета Роберта Морриса Энтони Моретти в статье для... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T02:45
2023-06-02T02:45
2023-06-02T05:57
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Миллиарды людей по всему миру воспринимают США как стремящегося к войне монстра, написал профессор Университета Роберта Морриса Энтони Моретти в статье для Global Times."Какое представление о них (странах Запада. — Прим. ред.) сложится у стран Южной Азии, Африки и в других частях света, где к их словам о демократии относятся со скепсисом? Каким будет отношение к НАТО, если есть доказательства, что блок ответственен за кровопролитие в далеких от Европы уголках? Наконец, о чем должно задуматься руководство США, когда им станет ясно, что миллиарды людей видят в Америке не оплот мира, а ищущего войны монстра?" — спросил обозреватель.Моретти отметил, что после начала конфликта на Украине стало ясно, что США планируют и дальше использовать свою военную мощь для удержания гегемонии. Запад и Европа, добавил автор, превращаются в военный инструмент Вашингтона, что приводит к трагическим последствиям.По словам профессора, НАТО не раз доказывала, что будет вести свою деятельность в "весьма далеких от Европы местах". Об этом свидетельствует опыт конфликтов в Ливии, Афганистане и других странах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, европа, сша, африка, дмитрий песков, нато
В мире, Европа, США, Африка, Дмитрий Песков, НАТО
В США Вашингтону задали три неудобных вопроса
Обозреватель Global Times Моретти назвал США монстром, ищущим войны