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Шор усомнился, что Молдавия вступит в Евросоюз
Шор усомнился, что Молдавия вступит в Евросоюз - РИА Новости, 02.06.2023
Шор усомнился, что Молдавия вступит в Евросоюз
Молдавию никогда не примут в Евросоюз, а заявления президента Майи Санду на этот счет являются "пустыми", заявил в пятницу лидер молдавской оппозиционной партии РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:41
2023-06-02T13:41
2023-06-02T13:41
молдавия
илан шор
майя санду
евросоюз
евросовет
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Молдавию никогда не примут в Евросоюз, а заявления президента Майи Санду на этот счет являются "пустыми", заявил в пятницу лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не слышала от европейских лидеров точной даты присоединения страны к ЕС, однако ее цель "в том, чтобы республика была готова к вступлению до конца 2030 года". "Очередные пустые заявления. Никто Молдову не примет в Евросоюз никогда. Более того, Молдове не нужен Евросоюз", - заявил Шор в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что по конституции Молдавия является нейтральным государством и "не может вступать ни в какие экономические и политические блоки". "Мы как оппозиция требуем придерживаться тотального и бескомпромиссного нейтралитета. Мы считаем, что углубление отношений с Евросоюзом сегодня влечет ухудшение жизни граждан… Мы требуем немедленного приостановления всех евроинтеграционных процессов, потому что углубление евроинтеграционных процессов для Молдовы, для граждан влекут необратимые последствия с ухудшением социально-экономической ситуации в моей республике", - подчеркнул он. В Молдавии 1-2 июня проходит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Форум собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимали участие главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.
https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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молдавия, илан шор, майя санду, евросоюз, евросовет, еврокомиссия
Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия
Шор усомнился, что Молдавия вступит в Евросоюз
Оппозиционер Илан Шор заявил, что Молдавию никогда не примут в Евросоюз