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Почта Молдавии возобновила отправку писем и посылок в Россию - РИА Новости, 02.06.2023
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10:17 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/moldaviya-1875702742.html
Почта Молдавии возобновила отправку писем и посылок в Россию
Почта Молдавии возобновила отправку писем и посылок в Россию - РИА Новости, 02.06.2023
Почта Молдавии возобновила отправку писем и посылок в Россию
Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило в пятницу, что с 2 июня возобновляет прием и отправку почтовых отправлений в Россию. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:17
2023-06-02T10:17
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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило в пятницу, что с 2 июня возобновляет прием и отправку почтовых отправлений в Россию. Девятнадцатого мая молдавские почтовики предупредили, что временно прекращают прием отправлений в Россию "в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению". "С сегодняшнего дня, 2 июня, возобновился прием всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте предприятия. В мае прошлого года у "Почты Молдовы" уже возникали проблемы с доставкой почты в Россию. Тогда проблему получилось урегулировать за несколько недель.
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россия, молдавия, в мире
Россия, Молдавия, В мире
Почта Молдавии возобновила отправку писем и посылок в Россию

"Почта Молдовы" со 2 июня возобновила отправку писем и посылок в Россию

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота почты
Работа почты - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Работа почты. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило в пятницу, что с 2 июня возобновляет прием и отправку почтовых отправлений в Россию.
Девятнадцатого мая молдавские почтовики предупредили, что временно прекращают прием отправлений в Россию "в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению".
"С сегодняшнего дня, 2 июня, возобновился прием всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте предприятия.
В мае прошлого года у "Почты Молдовы" уже возникали проблемы с доставкой почты в Россию. Тогда проблему получилось урегулировать за несколько недель.
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