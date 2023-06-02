https://ria.ru/20230602/mobilizatsiya-1875679982.html
В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса
В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса - РИА Новости, 02.06.2023
В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса
В рамках мобилизации из Донецкой и Луганской народных республик осенью 2022 года было призвано почти 80 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Генштаба... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T03:39
2023-06-02T03:39
2023-06-02T03:39
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донбасс
сергей шойгу
евгений бурдинский
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843602370_0:93:3073:1823_1920x0_80_0_0_b04fe60f931b33f4a7b2d252f1d99f9c.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В рамках мобилизации из Донецкой и Луганской народных республик осенью 2022 года было призвано почти 80 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. "Оценка основных показателей служебной деятельности военкоматов народных республик Донбасса свидетельствует об их готовности к выполнению задач по предназначению. Так, из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призваны по мобилизации 79 800 человек, поставлено около 2 тысяч единиц транспортных средств", - заявил Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны "Военные комиссариаты России". Он напомнил, что в период с 10 ноября по 2 декабря 2022 года комиссией Минобороны была проведена работа по включению в состав Вооруженных сил РФ военных комиссариатов ДНР и ЛНР. В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Призыв завершился в конце октября. В ВС РФ было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых регионов и дальнейшего наступления.
https://ria.ru/20230602/mobilizatsiya-1875679298.html
россия
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843602370_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_30f866efdf4edd0346d67c0b652dad8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, донбасс, сергей шойгу, евгений бурдинский, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, Сергей Шойгу, Евгений Бурдинский, Безопасность
В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса
Генштаб: Донбасс направил в войска 80 тысяч мобилизованных