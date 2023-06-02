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В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса - РИА Новости, 02.06.2023
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03:39 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/mobilizatsiya-1875679982.html
В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса
В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса - РИА Новости, 02.06.2023
В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса
В рамках мобилизации из Донецкой и Луганской народных республик осенью 2022 года было призвано почти 80 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Генштаба... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T03:39
2023-06-02T03:39
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донбасс
сергей шойгу
евгений бурдинский
безопасность
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В рамках мобилизации из Донецкой и Луганской народных республик осенью 2022 года было призвано почти 80 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. "Оценка основных показателей служебной деятельности военкоматов народных республик Донбасса свидетельствует об их готовности к выполнению задач по предназначению. Так, из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призваны по мобилизации 79 800 человек, поставлено около 2 тысяч единиц транспортных средств", - заявил Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны "Военные комиссариаты России". Он напомнил, что в период с 10 ноября по 2 декабря 2022 года комиссией Минобороны была проведена работа по включению в состав Вооруженных сил РФ военных комиссариатов ДНР и ЛНР. В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Призыв завершился в конце октября. В ВС РФ было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых регионов и дальнейшего наступления.
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россия, луганская народная республика, донбасс, сергей шойгу, евгений бурдинский, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, Сергей Шойгу, Евгений Бурдинский, Безопасность
В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса

Генштаб: Донбасс направил в войска 80 тысяч мобилизованных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В рамках мобилизации из Донецкой и Луганской народных республик осенью 2022 года было призвано почти 80 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
«
"Оценка основных показателей служебной деятельности военкоматов народных республик Донбасса свидетельствует об их готовности к выполнению задач по предназначению. Так, из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призваны по мобилизации 79 800 человек, поставлено около 2 тысяч единиц транспортных средств", - заявил Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны "Военные комиссариаты России".
Он напомнил, что в период с 10 ноября по 2 декабря 2022 года комиссией Минобороны была проведена работа по включению в состав Вооруженных сил РФ военных комиссариатов ДНР и ЛНР.
В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Призыв завершился в конце октября. В ВС РФ было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых регионов и дальнейшего наступления.
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассСергей ШойгуЕвгений БурдинскийБезопасность
 
 
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