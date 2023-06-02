https://ria.ru/20230602/mobilizatsiya-1875679982.html

В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса

В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса - РИА Новости, 02.06.2023

В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса

В рамках мобилизации из Донецкой и Луганской народных республик осенью 2022 года было призвано почти 80 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Генштаба... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T03:39

2023-06-02T03:39

2023-06-02T03:39

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

донбасс

сергей шойгу

евгений бурдинский

безопасность

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В рамках мобилизации из Донецкой и Луганской народных республик осенью 2022 года было призвано почти 80 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. "Оценка основных показателей служебной деятельности военкоматов народных республик Донбасса свидетельствует об их готовности к выполнению задач по предназначению. Так, из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призваны по мобилизации 79 800 человек, поставлено около 2 тысяч единиц транспортных средств", - заявил Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны "Военные комиссариаты России". Он напомнил, что в период с 10 ноября по 2 декабря 2022 года комиссией Минобороны была проведена работа по включению в состав Вооруженных сил РФ военных комиссариатов ДНР и ЛНР. В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Призыв завершился в конце октября. В ВС РФ было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых регионов и дальнейшего наступления.

https://ria.ru/20230602/mobilizatsiya-1875679298.html

россия

луганская народная республика

донбасс

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россия, луганская народная республика, донбасс, сергей шойгу, евгений бурдинский, безопасность