https://ria.ru/20230602/mobilizatsiya-1875679298.html

В Генштабе рассказали о новых воинских частях

В Генштабе рассказали о новых воинских частях - РИА Новости, 02.06.2023

В Генштабе рассказали о новых воинских частях

Проведенная прошлой осенью частичная мобилизация позволила сформировать в российской армии более 280 воинских частей и подразделений, сообщил заместитель... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T03:20

2023-06-02T03:20

2023-06-02T03:20

афганистан

евгений бурдинский

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проведенная прошлой осенью частичная мобилизация позволила сформировать в российской армии более 280 воинских частей и подразделений, сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. "Военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления в ходе проведения мероприятий частичной мобилизации в войска и силы поставлено свыше 300 тысяч граждан. Всего сформировано более 280 воинских частей и подразделений", - заявил Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны "Военные комиссариаты России". По его словам, мобилизационных мероприятий такого масштаба не было со времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Отдельные мероприятия мобилизационного характера выполнялись в ходе подготовки ограниченного контингента советских войск для ввода в Афганистан в декабре 1979 года. Тогда из запаса были призваны более 55 тысяч граждан, доукомплектовано и сформировано более 100 воинских частей. "При ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции на специальные сборы в течение четырех с половиной лет на ротационной основе призывались более 310 тысяч человек, было сформировано 88 воинских частей", - заявил Бурдинский.

https://ria.ru/20230601/tekhnika-1875658072.html

афганистан

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афганистан, евгений бурдинский, вооруженные силы рф, безопасность