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В Генштабе рассказали о новых воинских частях - РИА Новости, 02.06.2023
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03:20 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/mobilizatsiya-1875679298.html
В Генштабе рассказали о новых воинских частях
В Генштабе рассказали о новых воинских частях - РИА Новости, 02.06.2023
В Генштабе рассказали о новых воинских частях
Проведенная прошлой осенью частичная мобилизация позволила сформировать в российской армии более 280 воинских частей и подразделений, сообщил заместитель... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T03:20
2023-06-02T03:20
афганистан
евгений бурдинский
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проведенная прошлой осенью частичная мобилизация позволила сформировать в российской армии более 280 воинских частей и подразделений, сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. "Военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления в ходе проведения мероприятий частичной мобилизации в войска и силы поставлено свыше 300 тысяч граждан. Всего сформировано более 280 воинских частей и подразделений", - заявил Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны "Военные комиссариаты России". По его словам, мобилизационных мероприятий такого масштаба не было со времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Отдельные мероприятия мобилизационного характера выполнялись в ходе подготовки ограниченного контингента советских войск для ввода в Афганистан в декабре 1979 года. Тогда из запаса были призваны более 55 тысяч граждан, доукомплектовано и сформировано более 100 воинских частей. "При ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции на специальные сборы в течение четырех с половиной лет на ротационной основе призывались более 310 тысяч человек, было сформировано 88 воинских частей", - заявил Бурдинский.
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афганистан, евгений бурдинский, вооруженные силы рф, безопасность
Афганистан, Евгений Бурдинский, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Генштабе рассказали о новых воинских частях

Генштаб: частичная мобилизация позволила сформировать более 280 воинских частей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Проведенная прошлой осенью частичная мобилизация позволила сформировать в российской армии более 280 воинских частей и подразделений, сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
«
"Военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления в ходе проведения мероприятий частичной мобилизации в войска и силы поставлено свыше 300 тысяч граждан. Всего сформировано более 280 воинских частей и подразделений", - заявил Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны "Военные комиссариаты России".
По его словам, мобилизационных мероприятий такого масштаба не было со времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Отдельные мероприятия мобилизационного характера выполнялись в ходе подготовки ограниченного контингента советских войск для ввода в Афганистан в декабре 1979 года. Тогда из запаса были призваны более 55 тысяч граждан, доукомплектовано и сформировано более 100 воинских частей.
"При ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции на специальные сборы в течение четырех с половиной лет на ротационной основе призывались более 310 тысяч человек, было сформировано 88 воинских частей", - заявил Бурдинский.
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АфганистанЕвгений БурдинскийВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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