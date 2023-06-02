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Милонов получил травму в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/milonov-1875771120.html
Милонов получил травму в зоне спецоперации
Милонов получил травму в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.06.2023
Милонов получил травму в зоне спецоперации
Депутат Госдумы Виталий Милонов, который находится сейчас в зоне спецоперации, заявил РИА Новости, что "поднадорвал" ахиллово сухожилие, но травма не серьезная. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:36
2023-06-02T13:36
специальная военная операция на украине
виталий милонов
общество
россия
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов, который находится сейчас в зоне спецоперации, заявил РИА Новости, что "поднадорвал" ахиллово сухожилие, но травма не серьезная. "Ну, это ерунда, поднадорвал ахилл чуть-чуть, нормально все", - сказал депутат. В октябре отправившийся в зону СВО добровольцем Милонов рассказал РИА Новости, что в ходе спецоперации участвует в боевых заданиях, корректировке дронов, роет окопы и укрытия. Он отмечал, что работа требует больших физических затрат, но не сложная.
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виталий милонов, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Виталий Милонов, Общество, Россия
Милонов получил травму в зоне спецоперации

Находящийся в зоне спецоперации депутат Милонов заявил, что надорвал ахилл

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат Госдумы Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов, который находится сейчас в зоне спецоперации, заявил РИА Новости, что "поднадорвал" ахиллово сухожилие, но травма не серьезная.
"Ну, это ерунда, поднадорвал ахилл чуть-чуть, нормально все", - сказал депутат.
В октябре отправившийся в зону СВО добровольцем Милонов рассказал РИА Новости, что в ходе спецоперации участвует в боевых заданиях, корректировке дронов, роет окопы и укрытия. Он отмечал, что работа требует больших физических затрат, но не сложная.
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