https://ria.ru/20230602/milonov-1875771120.html
Милонов получил травму в зоне спецоперации
Милонов получил травму в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.06.2023
Милонов получил травму в зоне спецоперации
Депутат Госдумы Виталий Милонов, который находится сейчас в зоне спецоперации, заявил РИА Новости, что "поднадорвал" ахиллово сухожилие, но травма не серьезная. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:36
2023-06-02T13:36
2023-06-02T13:36
специальная военная операция на украине
виталий милонов
общество
россия
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов, который находится сейчас в зоне спецоперации, заявил РИА Новости, что "поднадорвал" ахиллово сухожилие, но травма не серьезная. "Ну, это ерунда, поднадорвал ахилл чуть-чуть, нормально все", - сказал депутат. В октябре отправившийся в зону СВО добровольцем Милонов рассказал РИА Новости, что в ходе спецоперации участвует в боевых заданиях, корректировке дронов, роет окопы и укрытия. Он отмечал, что работа требует больших физических затрат, но не сложная.
https://ria.ru/20230426/geroy-1867911660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виталий милонов, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Виталий Милонов, Общество, Россия
Милонов получил травму в зоне спецоперации
Находящийся в зоне спецоперации депутат Милонов заявил, что надорвал ахилл
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов, который находится сейчас в зоне спецоперации, заявил РИА Новости, что "поднадорвал" ахиллово сухожилие, но травма не серьезная.
"Ну, это ерунда, поднадорвал ахилл чуть-чуть, нормально все", - сказал депутат.
В октябре отправившийся в зону СВО добровольцем Милонов рассказал РИА Новости, что в ходе спецоперации участвует в боевых заданиях, корректировке дронов, роет окопы и укрытия. Он отмечал, что работа требует больших физических затрат, но не сложная.
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