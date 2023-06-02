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В Михайловке подорвали автомобиль местного предпринимателя, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:47 02.06.2023 (обновлено: 00:15 03.06.2023)
https://ria.ru/20230602/mikhaylovka-1875880120.html
В Михайловке подорвали автомобиль местного предпринимателя, сообщил Рогов
В Михайловке подорвали автомобиль местного предпринимателя, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.06.2023
В Михайловке подорвали автомобиль местного предпринимателя, сообщил Рогов
В поселке Михайловка Запорожской области, предварительно, подорвали автомобиль местного предпринимателя, в нем находился сам владелец авто, погибший на месте, и РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-02T21:47
2023-06-03T00:15
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. В поселке Михайловка Запорожской области, предварительно, подорвали автомобиль местного предпринимателя, в нем находился сам владелец авто, погибший на месте, и еще три пассажира, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что взрыв прозвучал в поселке городского типа Михайловка вечером в пятницу, обстоятельства произошедшего выясняются."По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Сергею Г. В момент взрыва в автомобиле был владелец авто, погибший на месте, и еще три пассажира", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
В Михайловке подорвали автомобиль местного предпринимателя, сообщил Рогов

В поселке Михайловка Запорожской области подорвали автомобиль местного предпринимателя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота Следственного комитета в Запорожской области
Работа Следственного комитета в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа Следственного комитета в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. В поселке Михайловка Запорожской области, предварительно, подорвали автомобиль местного предпринимателя, в нем находился сам владелец авто, погибший на месте, и еще три пассажира, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что взрыв прозвучал в поселке городского типа Михайловка вечером в пятницу, обстоятельства произошедшего выясняются.
"По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Сергею Г. В момент взрыва в автомобиле был владелец авто, погибший на месте, и еще три пассажира", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествия
 
 
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