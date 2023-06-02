https://ria.ru/20230602/mikhaylovka-1875872889.html

В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв

В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв - РИА Новости, 02.06.2023

В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв

В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв, сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T20:47

2023-06-02T20:47

2023-06-02T23:16

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

мелитополь

россия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв, сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю", — написал он.По его словам, владелец машины погиб на месте. Кроме того, в салоне находились еще три пассажира. Рогов назвал случившееся терактом.Позже Рогов сообщил, что погибшего звали Сергей Дидоводюк, он был владельцем местного кафе."Он регулярно бесплатно кормил в своем кафе нуждающихся земляков. Дидоводюк включился и в общественно-политическую жизнь региона — принимал участие в предварительном голосования партии "Единая Россия", — подчеркнул Рогов. Он принес соболезнования родным и близким погибшего.Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В мае в Мелитополе в результате взрыва пострадал и. о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона. Незадолго до этого диверсанты совершили покушение на председателя областного суда. Он не пострадал, но ранения получили два его охранника.Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230602/udar-1875733325.html

запорожская область

украина

мелитополь

россия

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владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, мелитополь, россия