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В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:47 02.06.2023 (обновлено: 23:16 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/mikhaylovka-1875872889.html
В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв
В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв - РИА Новости, 02.06.2023
В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв
В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв, сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:47
2023-06-02T23:16
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
мелитополь
россия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв, сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.&quot;По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю&quot;, — написал он.По его словам, владелец машины погиб на месте. Кроме того, в салоне находились еще три пассажира. Рогов назвал случившееся терактом.Позже Рогов сообщил, что погибшего звали Сергей Дидоводюк, он был владельцем местного кафе."Он регулярно бесплатно кормил в своем кафе нуждающихся земляков. Дидоводюк включился и в общественно-политическую жизнь региона — принимал участие в предварительном голосования партии "Единая Россия", — подчеркнул Рогов. Он принес соболезнования родным и близким погибшего.Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В мае в Мелитополе в результате взрыва пострадал и. о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона. Незадолго до этого диверсанты совершили покушение на председателя областного суда. Он не пострадал, но ранения получили два его охранника.Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область
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владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, мелитополь, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, Россия
В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв

Владимир Рогов: в центре Михайловки прогремел взрыв, предположительно, совершен теракт

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота Следственного комитета в Запорожской области
Работа Следственного комитета в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа Следственного комитета в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв, сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
«

"По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю", — написал он.

По его словам, владелец машины погиб на месте. Кроме того, в салоне находились еще три пассажира. Рогов назвал случившееся терактом.
Позже Рогов сообщил, что погибшего звали Сергей Дидоводюк, он был владельцем местного кафе.
"Он регулярно бесплатно кормил в своем кафе нуждающихся земляков. Дидоводюк включился и в общественно-политическую жизнь региона — принимал участие в предварительном голосования партии "Единая Россия", — подчеркнул Рогов. Он принес соболезнования родным и близким погибшего.
Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В мае в Мелитополе в результате взрыва пострадал и. о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона. Незадолго до этого диверсанты совершили покушение на председателя областного суда. Он не пострадал, но ранения получили два его охранника.
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМелитопольРоссия
 
 
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