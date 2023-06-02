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Пресс-служба Михалкова опровергла сообщения о госпитализации режиссера - РИА Новости, 02.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:22 02.06.2023 (обновлено: 16:29 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/mikhalkov-1875823088.html
Пресс-служба Михалкова опровергла сообщения о госпитализации режиссера
Пресс-служба Михалкова опровергла сообщения о госпитализации режиссера - РИА Новости, 02.06.2023
Пресс-служба Михалкова опровергла сообщения о госпитализации режиссера
Пресс-служба режиссера Никиты Михалкова опровергла РИА Новости информацию о его госпитализации. РИА Новости, 02.06.2023
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-служба режиссера Никиты Михалкова опровергла РИА Новости информацию о его госпитализации.Ранее ряд телеграм-каналов опубликовали сообщение о госпитализации Михалкова в одну из больниц Москвы."Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Михалкова.
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Россия, Культура, Москва, Никита Михалков, Культура, Общество
Пресс-служба Михалкова опровергла сообщения о госпитализации режиссера

Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла информацию в СМИ о госпитализации режиссера

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРежиссер Никита Михалков
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Режиссер Никита Михалков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-служба режиссера Никиты Михалкова опровергла РИА Новости информацию о его госпитализации.
Ранее ряд телеграм-каналов опубликовали сообщение о госпитализации Михалкова в одну из больниц Москвы.
"Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Михалкова.
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