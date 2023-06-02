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Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве в июне - РИА Новости, 02.06.2023
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16:09 02.06.2023
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Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве в июне
Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве в июне - РИА Новости, 02.06.2023
Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве в июне
Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве с 3 по 12 июня, основной площадкой празднования станет природно-исторический парк... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:09
2023-06-02T16:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
мосприрода
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве с 3 по 12 июня, основной площадкой празднования станет природно-исторический парк "Москворецкий", сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский Профессиональный праздник российских экологов ежегодно отмечают 5 июня. "Наши сотрудники "Мосприроды" подготовили масштабную программу "ЭкоВертикаль" ко Дню эколога. С 3 по 12 июня запланировано провести порядка 100 офлайн-мероприятий в экоцентрах и на природных территориях Москвы. Почти во всех округах состоится 18 крупных праздничных мероприятий", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной Дню эколога в Москве. Он отметил, что жителей столицы ждут викторины, экскурсии, экозабеги, мастер-классы, квесты, выставки, игры, акции и другие бесплатные экологические занятия. Основной площадкой празднования Дня эколога станет природно-исторический парк "Москворецкий". Кульбачевский добавил, что также пройдут эколого-просветительские мастер-классы, подготовленные специалистами ГПБУ "Мосприрода", а самые активные горожане могут принять участие в танцевальном экологическом танце "Эй, Мосприрода". "В рамках масштабного фестиваля "Горизонт" Москвариума с 8 по 11 июня ГПБУ "Мосприрода" проведет около 15 эколого-просветительских мероприятий: экскурсии, квесты, мастер-классы, тематические занятия, викторины. В этот период будут организованы игротеки и книгообмен", - рассказал Кульбачевский.
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москва, антон кульбачевский, мосприрода, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский, Мосприрода, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве в июне

CC BY 4.0 / официальный портал мэра и правительства Москвы / Мосприрода подготовила масштабную программу ко Дню эколога
Мосприрода подготовила масштабную программу ко Дню эколога - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
CC BY 4.0 / официальный портал мэра и правительства Москвы /
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве с 3 по 12 июня, основной площадкой празднования станет природно-исторический парк "Москворецкий", сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский
Профессиональный праздник российских экологов ежегодно отмечают 5 июня.
"Наши сотрудники "Мосприроды" подготовили масштабную программу "ЭкоВертикаль" ко Дню эколога. С 3 по 12 июня запланировано провести порядка 100 офлайн-мероприятий в экоцентрах и на природных территориях Москвы. Почти во всех округах состоится 18 крупных праздничных мероприятий", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной Дню эколога в Москве.
Он отметил, что жителей столицы ждут викторины, экскурсии, экозабеги, мастер-классы, квесты, выставки, игры, акции и другие бесплатные экологические занятия. Основной площадкой празднования Дня эколога станет природно-исторический парк "Москворецкий".
Кульбачевский добавил, что также пройдут эколого-просветительские мастер-классы, подготовленные специалистами ГПБУ "Мосприрода", а самые активные горожане могут принять участие в танцевальном экологическом танце "Эй, Мосприрода".
"В рамках масштабного фестиваля "Горизонт" Москвариума с 8 по 11 июня ГПБУ "Мосприрода" проведет около 15 эколого-просветительских мероприятий: экскурсии, квесты, мастер-классы, тематические занятия, викторины. В этот период будут организованы игротеки и книгообмен", - рассказал Кульбачевский.
Прогулка по Битцевскому лесопарку - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В парке "Битцевский лес" пройдут аудиоэкскурсии
23 мая, 18:52
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон КульбачевскийМосприродаДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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