https://ria.ru/20230602/meropriyatiya-1875809952.html

Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве в июне

Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве в июне - РИА Новости, 02.06.2023

Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве в июне

Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве с 3 по 12 июня, основной площадкой празднования станет природно-исторический парк... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:09

2023-06-02T16:09

2023-06-02T16:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

мосприрода

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 100 мероприятий, посвященных Дню эколога, пройдут в Москве с 3 по 12 июня, основной площадкой празднования станет природно-исторический парк "Москворецкий", сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский Профессиональный праздник российских экологов ежегодно отмечают 5 июня. "Наши сотрудники "Мосприроды" подготовили масштабную программу "ЭкоВертикаль" ко Дню эколога. С 3 по 12 июня запланировано провести порядка 100 офлайн-мероприятий в экоцентрах и на природных территориях Москвы. Почти во всех округах состоится 18 крупных праздничных мероприятий", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной Дню эколога в Москве. Он отметил, что жителей столицы ждут викторины, экскурсии, экозабеги, мастер-классы, квесты, выставки, игры, акции и другие бесплатные экологические занятия. Основной площадкой празднования Дня эколога станет природно-исторический парк "Москворецкий". Кульбачевский добавил, что также пройдут эколого-просветительские мастер-классы, подготовленные специалистами ГПБУ "Мосприрода", а самые активные горожане могут принять участие в танцевальном экологическом танце "Эй, Мосприрода". "В рамках масштабного фестиваля "Горизонт" Москвариума с 8 по 11 июня ГПБУ "Мосприрода" проведет около 15 эколого-просветительских мероприятий: экскурсии, квесты, мастер-классы, тематические занятия, викторины. В этот период будут организованы игротеки и книгообмен", - рассказал Кульбачевский.

https://ria.ru/20230523/moskva-1874389670.html

москва

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Алёна Пава

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Алёна Пава

москва, антон кульбачевский, мосприрода, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы