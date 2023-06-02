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Дело трех украинских морпехов, убивших жителей Мариуполя, направили в суд - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/mariupol-1875851600.html
Дело трех украинских морпехов, убивших жителей Мариуполя, направили в суд
Дело трех украинских морпехов, убивших жителей Мариуполя, направили в суд - РИА Новости, 02.06.2023
Дело трех украинских морпехов, убивших жителей Мариуполя, направили в суд
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело трех украинских морских пехотинцев, обвиняемых в убийстве мирных жителей в Мариуполе,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:03
2023-06-02T18:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мариуполь
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело трех украинских морских пехотинцев, обвиняемых в убийстве мирных жителей в Мариуполе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Отмечается, что прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по делу 22-лентнего Данилы Овчинникова, 20-летнего Андрея Ковтуна и 25-лентнего Юрия Тищенко, военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. Они обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), а также по части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). "По версии следствия, с 15 марта по 4 апреля 2022 года обвиняемые, находясь на боевой позиции, расположенной вблизи дома № 192 по переулку Охотничий (на северной окраине - ред.) города Мариуполь, задержали двоих гражданских мужчин и закрыли их в гараже до выяснения обстоятельств. В ходе проверки личных данных было установлено, что они не являются военнослужащими и корректировщиками Вооруженных Сил Российской Федерации. Несмотря на это, военнослужащие получили приказ от своего командира об устранении мирных жителей, после чего вывели их в заброшенный частный дом, где расстреляли из автомата, а трупы сбросили в подвал", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба. После этого украинские военнослужащие застрелили еще одного мирного жителя, который шел по переулку недалеко от места их дислокации. Дело всех трех фигурантов было направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230531/prigovor-1875281765.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Мариуполь
Дело трех украинских морпехов, убивших жителей Мариуполя, направили в суд

Прокуратура ДНР направила в суд дело трех украинских морпехов, убивших жителей Мариуполя

© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело трех украинских морских пехотинцев, обвиняемых в убийстве мирных жителей в Мариуполе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по делу 22-лентнего Данилы Овчинникова, 20-летнего Андрея Ковтуна и 25-лентнего Юрия Тищенко, военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. Они обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), а также по части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
"По версии следствия, с 15 марта по 4 апреля 2022 года обвиняемые, находясь на боевой позиции, расположенной вблизи дома № 192 по переулку Охотничий (на северной окраине - ред.) города Мариуполь, задержали двоих гражданских мужчин и закрыли их в гараже до выяснения обстоятельств. В ходе проверки личных данных было установлено, что они не являются военнослужащими и корректировщиками Вооруженных Сил Российской Федерации. Несмотря на это, военнослужащие получили приказ от своего командира об устранении мирных жителей, после чего вывели их в заброшенный частный дом, где расстреляли из автомата, а трупы сбросили в подвал", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба.
После этого украинские военнослужащие застрелили еще одного мирного жителя, который шел по переулку недалеко от места их дислокации.
Дело всех трех фигурантов было направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе
31 мая, 12:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМариуполь
 
 
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