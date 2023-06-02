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Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР - РИА Новости, 02.06.2023
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о формировании правительства Луганской Народной Республики, председателем назначен нынешний глава кабмина Сергей... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T21:24
2023-06-02T21:24
2023-06-02T23:13
луганская народная республика
леонид пасечник
общество
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ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о формировании правительства Луганской Народной Республики, председателем назначен нынешний глава кабмина Сергей Козлов, сообщил Пасечник в своем телеграм-канале.Ранее Пасечник подписал законы о выборах депутатов представительных органов муниципальных образований первого созыва и о выборах депутатов Народного совета Луганской Народной Республики."Подписал указ о формировании правительства Луганской Народной Республики. Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего правительства и возглавит систему исполнительных органов Луганской Народной Республики. Он представлен председателем правительства, его заместителями и 18 министрами. Председателем правительства Луганской Народной Республики назначен Сергей Иванович Козлов", — сообщил Пасечник.Врио главы ЛНР уточнил, что функции по обеспечению деятельности правительства и организации контроля за исполнением принятых им решений возложены на администрацию главы ЛНР с руководителем Алексеем Самойловым."Луганская Народная Республика — первый из новых субъектов, организовавших региональные органы исполнительной власти. Впереди — организация муниципалитетов, которая завершит интеграцию в единую российскую управленческую систему", — уточнил Пасечник.
https://ria.ru/20230523/grazhdanstvo-1873627010.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, общество
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Общество
Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР
Пасечник переназначил Козлова на пост главы правителства ЛНР
ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о формировании правительства Луганской Народной Республики, председателем назначен нынешний глава кабмина Сергей Козлов, сообщил Пасечник в своем телеграм-канале
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Ранее Пасечник подписал законы о выборах депутатов представительных органов муниципальных образований первого созыва и о выборах депутатов Народного совета Луганской Народной Республики.
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"Подписал указ о формировании правительства Луганской Народной Республики. Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего правительства и возглавит систему исполнительных органов Луганской Народной Республики. Он представлен председателем правительства, его заместителями и 18 министрами. Председателем правительства Луганской Народной Республики назначен Сергей Иванович Козлов", — сообщил Пасечник.
Врио главы ЛНР уточнил, что функции по обеспечению деятельности правительства и организации контроля за исполнением принятых им решений возложены на администрацию главы ЛНР с руководителем Алексеем Самойловым.
"Луганская Народная Республика — первый из новых субъектов, организовавших региональные органы исполнительной власти. Впереди — организация муниципалитетов, которая завершит интеграцию в единую российскую управленческую систему", — уточнил Пасечник.
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