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Представители ЛНР в СЦКК прекратили фиксацию военных преступлений Украины - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 02.06.2023 (обновлено: 10:37 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/lnr-1875703134.html
Представители ЛНР в СЦКК прекратили фиксацию военных преступлений Украины
Представители ЛНР в СЦКК прекратили фиксацию военных преступлений Украины - РИА Новости, 02.06.2023
Представители ЛНР в СЦКК прекратили фиксацию военных преступлений Украины
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что прекратило... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:19
2023-06-02T10:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сцкк
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что прекратило фиксацию последствий военных преступлений Украины."Решением командования 2 АК, с 1 июня 2023 года представительство ЛНР в СЦКК прекратило фиксацию последствий военных преступлений Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, украина, сцкк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Безопасность
Представители ЛНР в СЦКК прекратили фиксацию военных преступлений Украины

Представительство ЛНР в СЦКК прекратило фиксацию последствий военных преступлений Украины

© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК/TelegramПредставитель ЛНР в СЦКК во время фиксации последствий обстрела
Представитель ЛНР в СЦКК во время фиксации последствий обстрела - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК/Telegram
Представитель ЛНР в СЦКК во время фиксации последствий обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что прекратило фиксацию последствий военных преступлений Украины.
"Решением командования 2 АК, с 1 июня 2023 года представительство ЛНР в СЦКК прекратило фиксацию последствий военных преступлений Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.
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