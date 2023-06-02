https://ria.ru/20230602/lipetsk-1875795336.html

В Липецке голый мужчина прыгал по балконам

В Липецке голый мужчина прыгал по балконам - РИА Новости, 02.06.2023

В Липецке голый мужчина прыгал по балконам

Двух детей жительницы Липецка забрали в социальный центр после того, как проживавший с семьей мужчина голым прыгал по балконам многоэтажки и вел себя... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:01

2023-06-02T15:01

2023-06-02T15:01

липецк

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

липецкая область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Двух детей жительницы Липецка забрали в социальный центр после того, как проживавший с семьей мужчина голым прыгал по балконам многоэтажки и вел себя неадекватно, самого его передали врачам, сообщило в пятницу областное УМВД РФ. Видео с голым мужчиной в Липецке появились в соцсетях и СМИ. На кадрах обнаженный мужчина сначала стоит на балконе с обнаженной женщиной, затем перелезает через перила балкона и очень ловко перебирается на балкон этажом ниже. Затем, когда его пытаются поймать на балконе люди, включая пожарного спасателя, он, пытаясь скрыться от них, снова лезет через перила и спускается на закрепленный на фасаде дома кондиционер и пяткой пытается пробить остекление очередного балкона, но это ему не удается, он падает на уступок крыши вместе с оторвавшимся кондиционером. Там к нему подбегают люди, он вступает с ними в драку, его избивают и скручивают. В числе тех, кто пытается скрутить нарушителя, судя по кадрам, полицейский, в финале присоединяется вылезший в окно пожарный. По данным телеканала "Вести Липецк", история началась на общем балконе пятого этажа – там мужчина и женщина, оба обнаженные, ссорились. В ГУМЧС РФ по Липецкой области сообщили РИА Новости, что к ним поступил вызов о неадекватном гражданине на одном из балконов, в связи с чем на место выехала автолестница. "Но помощь автолестницы не понадобилась, мужчина начал прыгать по балконам", - сказал собеседник агентства. В УМВД рассказали подробности истории. "В отдел полиции №6 УМВД России по г. Липецку 31 мая поступили сообщения от жителей многоквартирного дома о неадекватном поведении мужчины, криках и угрозах в одной из квартир. Прибывшими на место происшествия сотрудникам полиции, совместно с сотрудниками регионального МЧС и очевидцами происшествия, удалось задержать молодого человека и передать врачам. Мужчина нуждался в медицинской помощи", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции установили, что нарушителем общественного порядка стал 29-летний иностранец, проживающий совместно с женщиной и её двумя несовершеннолетними дочерьми 8 и 9 лет. Все они являются гражданами иностранного государства. После того, как мужчину увезли медики, в отношении 27-летней матери детей составлен административный протокол по части 2 статьи 6.9. КоАП РФ "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (иностранным гражданином)". В УМВД пояснили РИА Новости, что женщина вела себя неадекватно, а от медосвидетельствования отказалась. "Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних… дети помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Со слов матери, девочки не посещали учебное заведение и не были закреплены за лечебным учреждением", - информирует УМВД, отмечая, что в отношении матери составлен также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства инцидента. В УМВД уточнили РИА Новости, что мужчина остается в больнице, пока что он к ответственности не привлечен.

https://ria.ru/20230515/pokushenie-1871907991.html

https://ria.ru/20230512/ubiystvo-1871258747.html

https://ria.ru/20230406/nozh-1863454021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

липецк, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), липецкая область