https://ria.ru/20230602/lesopilka-1875728226.html

В Красноярском крае загорелась лесопилка

В Красноярском крае загорелась лесопилка - РИА Новости, 02.06.2023

В Красноярском крае загорелась лесопилка

Вертолет и более 60 пожарных тушат возгорание площадью 8 тысяч квадратных метров на лесоперерабатывающем предприятии в Красноярском крае, сообщает региональное... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:55

2023-06-02T11:55

2023-06-02T11:55

происшествия

красноярский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Вертолет и более 60 пожарных тушат возгорание площадью 8 тысяч квадратных метров на лесоперерабатывающем предприятии в Красноярском крае, сообщает региональное ГУМЧС РФ. "В 10.32 (8.32 мск) поступило сообщение о загорании на лесоперерабатывающем предприятии в населенном пункте Тасеево Красноярского края. Горят отходы лесопиления на общей площади 8 тысяч квадратных метров... На месте пожара работают 63 человека и 18 единиц техники, включая вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении. По данным главка, уже сброшена 21 тонна огнетушащей жидкости. В ликвидации возгорания помогают добровольные пожарные. Пожар разбит на четыре боевых участка. Два из них с восточной и западной сторон направлены на тушение пожара, с южной и северной стороны – на защиту готовой продукции предприятия. Для защиты населенного пункта сделаны противопожарные разрывы.

https://ria.ru/20230602/pozhar-1875692450.html

красноярский край

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)