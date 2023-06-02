https://ria.ru/20230602/lesopilka-1875728226.html
В Красноярском крае загорелась лесопилка
В Красноярском крае загорелась лесопилка - РИА Новости, 02.06.2023
В Красноярском крае загорелась лесопилка
Вертолет и более 60 пожарных тушат возгорание площадью 8 тысяч квадратных метров на лесоперерабатывающем предприятии в Красноярском крае, сообщает региональное... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:55
2023-06-02T11:55
2023-06-02T11:55
происшествия
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Вертолет и более 60 пожарных тушат возгорание площадью 8 тысяч квадратных метров на лесоперерабатывающем предприятии в Красноярском крае, сообщает региональное ГУМЧС РФ. "В 10.32 (8.32 мск) поступило сообщение о загорании на лесоперерабатывающем предприятии в населенном пункте Тасеево Красноярского края. Горят отходы лесопиления на общей площади 8 тысяч квадратных метров... На месте пожара работают 63 человека и 18 единиц техники, включая вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении. По данным главка, уже сброшена 21 тонна огнетушащей жидкости. В ликвидации возгорания помогают добровольные пожарные. Пожар разбит на четыре боевых участка. Два из них с восточной и западной сторон направлены на тушение пожара, с южной и северной стороны – на защиту готовой продукции предприятия. Для защиты населенного пункта сделаны противопожарные разрывы.
https://ria.ru/20230602/pozhar-1875692450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае загорелась лесопилка
В Красноярском крае загорелась лесопилка на площади в восемь тысяч квадратных метров