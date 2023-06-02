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В Курске беспилотники повредили подъезд многоэтажного дома - РИА Новости, 02.06.2023
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10:04 02.06.2023 (обновлено: 12:51 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/kursk-1875699478.html
В Курске беспилотники повредили подъезд многоэтажного дома
В Курске беспилотники повредили подъезд многоэтажного дома - РИА Новости, 02.06.2023
В Курске беспилотники повредили подъезд многоэтажного дома
Жилые дома получили повреждения в Курске при атаке украинских дронов, люди не пострадали, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:04
2023-06-02T12:51
происшествия
курск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Жилые дома получили повреждения в Курске при атаке украинских дронов, люди не пострадали, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале."В результате атаки украинскими беспилотниками сегодня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов", — говорится в публикации.Он отметил, что власти завершают оценку ущерба, жителям максимально быстро окажут помощь.Старовойт поблагодарил расчеты ПВО за работу.Ночью губернатор сообщал, что рядом с Курском система ПВО сбила несколько украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230602/bespilotniki-1875690623.html
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происшествия, курск
Происшествия, Курск
В Курске беспилотники повредили подъезд многоэтажного дома

Губернатор Старовойт сообщил о повреждении подъезда многоэтажки после атаки БПЛА в Курске

© Роман Старовойт/TelegramПоследствия попадания беспилотника в Курске
Последствия попадания беспилотника в Курске
© Роман Старовойт/Telegram
Последствия попадания беспилотника в Курске
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Жилые дома получили повреждения в Курске при атаке украинских дронов, люди не пострадали, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.
"В результате атаки украинскими беспилотниками сегодня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов", — говорится в публикации.
Он отметил, что власти завершают оценку ущерба, жителям максимально быстро окажут помощь.
Старовойт поблагодарил расчеты ПВО за работу.
Ночью губернатор сообщал, что рядом с Курском система ПВО сбила несколько украинских беспилотников.
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