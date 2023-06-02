https://ria.ru/20230602/kosovo-1875714647.html
В Звечане сербы возобновили акцию протеста
В Звечане сербы возобновили акцию протеста - РИА Новости, 02.06.2023
В Звечане сербы возобновили акцию протеста
Несколько сотен сербов вновь собрались около муниципалитета в Звечане на севере Косово, чтобы требовать отставки мэра-албанца, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:09
2023-06-02T11:09
2023-06-02T11:31
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ЗВЕЧАН, 2 июн — РИА Новости. Несколько сотен сербов вновь собрались около муниципалитета в Звечане на севере Косово, чтобы требовать отставки мэра-албанца, сообщил корреспондент РИА Новости.Количество людей, которые ежедневно собираются на акции протеста, не уменьшается. В приподнятом настроении сербы расселись на скамейках, установленных напротив здания, включив динамики с местной музыкой, среди них много женщин. Многие приветствуют друг друга и общаются. На колючей проволоке, за которой находятся солдаты НАТО, охраняющие здание, установили черный флаг с надписью "только протест, без насилия" на английском языке. Накануне на протесте в Звечане шахтеры одного из крупнейших в Западных Балканах горно-обогатительного комбината Трепча заявили, что полиция самопровозглашенной республики силой частично остановила работу предприятия.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.Тысячи косовских сербов собрались 29 мая перед муниципалитетами на севере края, требуя отвода спецназа и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащих из контингента KFOR привлекли к охране зданий — они выстроили кордон, за которым стояла косовоалбанская полиция. Вечером в Звечане начались столкновения между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры.
https://ria.ru/20230601/kosovo-1875604421.html
https://ria.ru/20230601/kosovo-1875650288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, косово, сербия
В мире, НАТО, Косово, Сербия
В Звечане сербы возобновили акцию протеста
Сербы на севере Косово возобновили акцию протеста в Звечане с требованием отставки мэра
ЗВЕЧАН, 2 июн — РИА Новости. Несколько сотен сербов вновь собрались около муниципалитета в Звечане на севере Косово, чтобы требовать отставки мэра-албанца, сообщил корреспондент РИА Новости.
Количество людей, которые ежедневно собираются на акции протеста, не уменьшается. В приподнятом настроении сербы расселись на скамейках, установленных напротив здания, включив динамики с местной музыкой, среди них много женщин. Многие приветствуют друг друга и общаются.
На колючей проволоке, за которой находятся солдаты НАТО
, охраняющие здание, установили черный флаг с надписью "только протест, без насилия" на английском языке.
Накануне на протесте в Звечане шахтеры одного из крупнейших в Западных Балканах горно-обогатительного комбината Трепча заявили, что полиция самопровозглашенной республики силой частично остановила работу предприятия.
Вучич назвал ситуацию в Косово главной темой на саммите в Кишиневе
Очередной виток напряженности в Косово
и Метохии спровоцировала попытка Приштины
ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы
, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.
Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич
привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
Тысячи косовских сербов собрались 29 мая перед муниципалитетами на севере края, требуя отвода спецназа и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащих из контингента KFOR привлекли к охране зданий — они выстроили кордон, за которым стояла косовоалбанская полиция. Вечером в Звечане начались столкновения между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры.
Приштина допустила проведение новых выборов мэров на севере Косово