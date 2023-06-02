https://ria.ru/20230602/kooperatsiya-1875725793.html
Липецкая область и Белоруссия будут развивать промышленную кооперацию
Липецкая область и Белоруссия будут развивать промышленную кооперацию - РИА Новости, 02.06.2023
Липецкая область и Белоруссия будут развивать промышленную кооперацию
Липецкая область и Белоруссия намерены сделать акцент на развитии промышленной кооперации. Ключевые направления взаимодействия стороны обсудили накануне в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:46
2023-06-02T11:46
2023-06-02T14:22
липецкая область
белоруссия
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Липецкая область и Белоруссия намерены сделать акцент на развитии промышленной кооперации. Ключевые направления взаимодействия стороны обсудили накануне в Минске, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с премьер-министром республики Романом Головченко.По его словам, в ходе встречи отмечалось, что Липецкая область является одним из важнейших экономических партнеров Белоруссии. Промышленные компании успешно сотрудничают в вопросах взаимных поставок сырья и материалов.Артамонов рассказал, что премьер-министр Белоруссии назвал приоритетными отраслями для дальнейшего сотрудничества – машиностроение, строительство и электротранспорт. Он также подчеркнул, что основная часть белорусской техники сделана из российского металла, в том числе приобретенного в Липецкой области."Сотрудничество Липецкой области и Белоруссии развивается очень активно по разным направлениям. К примеру, каждый второй трактор, который покупают хозяйства в нашем регионе, – белорусского производства. Жители региона высоко ценят бытовую технику и продукты из союзного государства. В свою очередь, мы тоже много продуктов экспортируем. Овощи закрытого грунта, сахар, яблоки – поставки в Беларусь этих товаров кратно увеличились", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230601/proekty-1875597694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Белоруссия, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Липецкая область и Белоруссия намерены сделать акцент на развитии промышленной кооперации. Ключевые направления взаимодействия стороны обсудили накануне в Минске, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с премьер-министром республики Романом Головченко.
По его словам, в ходе встречи отмечалось, что Липецкая область является одним из важнейших экономических партнеров Белоруссии. Промышленные компании успешно сотрудничают в вопросах взаимных поставок сырья и материалов.
Липецкая область и Белоруссия договорились о совместных проектах
Артамонов рассказал, что премьер-министр Белоруссии назвал приоритетными отраслями для дальнейшего сотрудничества – машиностроение, строительство и электротранспорт. Он также подчеркнул, что основная часть белорусской техники сделана из российского металла, в том числе приобретенного в Липецкой области.
"Сотрудничество Липецкой области и Белоруссии развивается очень активно по разным направлениям. К примеру, каждый второй трактор, который покупают хозяйства в нашем регионе, – белорусского производства. Жители региона высоко ценят бытовую технику и продукты из союзного государства. В свою очередь, мы тоже много продуктов экспортируем. Овощи закрытого грунта, сахар, яблоки – поставки в Беларусь этих товаров кратно увеличились", – сказал Артамонов
.