https://ria.ru/20230602/kooperatsiya-1875725793.html

Липецкая область и Белоруссия будут развивать промышленную кооперацию

Липецкая область и Белоруссия будут развивать промышленную кооперацию - РИА Новости, 02.06.2023

Липецкая область и Белоруссия будут развивать промышленную кооперацию

Липецкая область и Белоруссия намерены сделать акцент на развитии промышленной кооперации. Ключевые направления взаимодействия стороны обсудили накануне в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:46

2023-06-02T11:46

2023-06-02T14:22

липецкая область

белоруссия

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875724775_0:124:1200:800_1920x0_80_0_0_109763b684c49d0f5f961d7e11f19c44.jpg

ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Липецкая область и Белоруссия намерены сделать акцент на развитии промышленной кооперации. Ключевые направления взаимодействия стороны обсудили накануне в Минске, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с премьер-министром республики Романом Головченко.По его словам, в ходе встречи отмечалось, что Липецкая область является одним из важнейших экономических партнеров Белоруссии. Промышленные компании успешно сотрудничают в вопросах взаимных поставок сырья и материалов.Артамонов рассказал, что премьер-министр Белоруссии назвал приоритетными отраслями для дальнейшего сотрудничества – машиностроение, строительство и электротранспорт. Он также подчеркнул, что основная часть белорусской техники сделана из российского металла, в том числе приобретенного в Липецкой области."Сотрудничество Липецкой области и Белоруссии развивается очень активно по разным направлениям. К примеру, каждый второй трактор, который покупают хозяйства в нашем регионе, – белорусского производства. Жители региона высоко ценят бытовую технику и продукты из союзного государства. В свою очередь, мы тоже много продуктов экспортируем. Овощи закрытого грунта, сахар, яблоки – поставки в Беларусь этих товаров кратно увеличились", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230601/proekty-1875597694.html

белоруссия

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, липецкая область, игорь артамонов