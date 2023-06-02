https://ria.ru/20230602/kontrol-1875845958.html

США заявили о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружениями

США заявили о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружениями - РИА Новости, 02.06.2023

США заявили о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружениями

США готовы вести диалог с РФ об архитектуре контроля над вооружениями на период после истечения ДСНВ, заявил на брифинге в пятницу советник президента США по... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:34

2023-06-02T17:34

2023-06-02T17:37

россия

сша

джейк салливан

нато

договор снв-3

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_c996d4ba3005ee1fb29afacece21cd91.jpg

ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США готовы вести диалог с РФ об архитектуре контроля над вооружениями на период после истечения ДСНВ, заявил на брифинге в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Вместо того, чтобы дожидаться урегулирования всех двусторонних разногласий, США готовы работать с Россией над тем, как управлять ядерными рисками и разрабатывать архитектуру контроля над вооружениями после 2026 года", - сказал Салливан, выступая на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями. "Мы готовы начать это обсуждение", - сказал представитель администрации США. Он отметил, что Вашингтон также считает необходимым привлечение Пекина к таким вопросам, поскольку за предстоящее время он ожидает "наращивание ядерных возможностей Китая". "Поэтому мы также готовы вовлечь Китай (в диалог по ограничению ядерных вооружений - ред.) без предварительных условий, с тем, чтобы конкуренция была контролируемой и не привела к конфликту", - сказал Салливан. Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает в 2026 году. Однако в февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в нем, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Путин отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В качестве ответной меры 1 июня госдеп США объявил о принятых контрмерах в рамках ДСНВ. В частности, Вашингтон прекращает передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерен выдавать новые. В-третьих, Штаты перестают предоставлять РФ телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

https://ria.ru/20230602/dsnv-1875786133.html

https://ria.ru/20230602/dsnv-1875697253.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, джейк салливан, нато, договор снв-3, в мире