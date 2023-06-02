Рейтинг@Mail.ru
США заявили о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружениями - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 02.06.2023 (обновлено: 17:37 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/kontrol-1875845958.html
США заявили о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружениями
США заявили о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружениями - РИА Новости, 02.06.2023
США заявили о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружениями
США готовы вести диалог с РФ об архитектуре контроля над вооружениями на период после истечения ДСНВ, заявил на брифинге в пятницу советник президента США по... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:34
2023-06-02T17:37
россия
сша
джейк салливан
нато
договор снв-3
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_c996d4ba3005ee1fb29afacece21cd91.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США готовы вести диалог с РФ об архитектуре контроля над вооружениями на период после истечения ДСНВ, заявил на брифинге в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Вместо того, чтобы дожидаться урегулирования всех двусторонних разногласий, США готовы работать с Россией над тем, как управлять ядерными рисками и разрабатывать архитектуру контроля над вооружениями после 2026 года", - сказал Салливан, выступая на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями. "Мы готовы начать это обсуждение", - сказал представитель администрации США. Он отметил, что Вашингтон также считает необходимым привлечение Пекина к таким вопросам, поскольку за предстоящее время он ожидает "наращивание ядерных возможностей Китая". "Поэтому мы также готовы вовлечь Китай (в диалог по ограничению ядерных вооружений - ред.) без предварительных условий, с тем, чтобы конкуренция была контролируемой и не привела к конфликту", - сказал Салливан. Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает в 2026 году. Однако в февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в нем, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Путин отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В качестве ответной меры 1 июня госдеп США объявил о принятых контрмерах в рамках ДСНВ. В частности, Вашингтон прекращает передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерен выдавать новые. В-третьих, Штаты перестают предоставлять РФ телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
https://ria.ru/20230602/dsnv-1875786133.html
https://ria.ru/20230602/dsnv-1875697253.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_64fbe7d4f355f631b39912db824dbaf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, джейк салливан, нато, договор снв-3, в мире
Россия, США, Джейк Салливан, НАТО, Договор СНВ-3, В мире
США заявили о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружениями

США заявили о готовности обсудить с Россией контроль над вооружениями после истечения ДСНВ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Белый дом в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США готовы вести диалог с РФ об архитектуре контроля над вооружениями на период после истечения ДСНВ, заявил на брифинге в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Вместо того, чтобы дожидаться урегулирования всех двусторонних разногласий, США готовы работать с Россией над тем, как управлять ядерными рисками и разрабатывать архитектуру контроля над вооружениями после 2026 года", - сказал Салливан, выступая на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Кремле рассказали о контактах с США по ДСНВ
Вчера, 14:34
"Мы готовы начать это обсуждение", - сказал представитель администрации США.
Он отметил, что Вашингтон также считает необходимым привлечение Пекина к таким вопросам, поскольку за предстоящее время он ожидает "наращивание ядерных возможностей Китая".
"Поэтому мы также готовы вовлечь Китай (в диалог по ограничению ядерных вооружений - ред.) без предварительных условий, с тем, чтобы конкуренция была контролируемой и не привела к конфликту", - сказал Салливан.
Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает в 2026 году. Однако в февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в нем, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Путин отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В качестве ответной меры 1 июня госдеп США объявил о принятых контрмерах в рамках ДСНВ. В частности, Вашингтон прекращает передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерен выдавать новые. В-третьих, Штаты перестают предоставлять РФ телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Совфеде прокомментировали решение США не передавать России данные по ДСНВ
Вчера, 09:43
 
РоссияСШАДжейк СалливанНАТОДоговор СНВ-3В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала