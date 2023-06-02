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Зеленский не смог назвать сроки начала контрнаступления Украины - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 02.06.2023 (обновлено: 17:42 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-1875840106.html
Зеленский не смог назвать сроки начала контрнаступления Украины
Зеленский не смог назвать сроки начала контрнаступления Украины - РИА Новости, 02.06.2023
Зеленский не смог назвать сроки начала контрнаступления Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом не смог сообщить, когда все увидят обещанное... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:15
2023-06-02T17:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир зеленский
алар карис
михаил подоляк
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом не смог сообщить, когда все увидят обещанное контрнаступление ВСУ. "Это не кино, мне сложно сказать, когда вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия — и не только увидела, но и почувствовала", — сказал он.Так он ответил на вопрос, когда все смогут увидеть атакующие действия ВСУ.В конце мая советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявлял, что контрнаступление украинских войск якобы идет "уже несколько дней". По его словам, ВСУ не будут наносить удары по "материковой" территории России: Киев планирует использовать предоставленное Западом вооружение "на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым". Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
https://ria.ru/20230602/trudnosti-1875697564.html
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россия, украина, москва, владимир зеленский, алар карис, михаил подоляк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Алар Карис, Михаил Подоляк
Зеленский не смог назвать сроки начала контрнаступления Украины

Зеленский: сложно сказать, когда все увидят обещанное контрнаступление Украины

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом не смог сообщить, когда все увидят обещанное контрнаступление ВСУ.
"Это не кино, мне сложно сказать, когда вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия — и не только увидела, но и почувствовала", — сказал он.
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Так он ответил на вопрос, когда все смогут увидеть атакующие действия ВСУ.
В конце мая советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявлял, что контрнаступление украинских войск якобы идет "уже несколько дней".
По его словам, ВСУ не будут наносить удары по "материковой" территории России: Киев планирует использовать предоставленное Западом вооружение "на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым".
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийАлар КарисМихаил Подоляк
 
 
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