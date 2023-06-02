https://ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-1875840106.html

Зеленский не смог назвать сроки начала контрнаступления Украины

Зеленский не смог назвать сроки начала контрнаступления Украины - РИА Новости, 02.06.2023

Зеленский не смог назвать сроки начала контрнаступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом не смог сообщить, когда все увидят обещанное... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:15

2023-06-02T17:15

2023-06-02T17:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

владимир зеленский

алар карис

михаил подоляк

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом не смог сообщить, когда все увидят обещанное контрнаступление ВСУ. "Это не кино, мне сложно сказать, когда вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия — и не только увидела, но и почувствовала", — сказал он.Так он ответил на вопрос, когда все смогут увидеть атакующие действия ВСУ.В конце мая советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявлял, что контрнаступление украинских войск якобы идет "уже несколько дней". По его словам, ВСУ не будут наносить удары по "материковой" территории России: Киев планирует использовать предоставленное Западом вооружение "на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым". Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.

https://ria.ru/20230602/trudnosti-1875697564.html

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, москва, владимир зеленский, алар карис, михаил подоляк