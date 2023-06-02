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Торгово-офисный комплекс открылся в Звенигороде - РИА Новости, 02.06.2023
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Новости Подмосковья
 
16:46 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/kompleks-1875830670.html
Торгово-офисный комплекс открылся в Звенигороде
Торгово-офисный комплекс открылся в Звенигороде - РИА Новости, 02.06.2023
Торгово-офисный комплекс открылся в Звенигороде
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию торгово-офисного комплекса в Звенигороде, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:46
2023-06-02T16:46
новости подмосковья
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звенигород
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию торгово-офисного комплекса в Звенигороде, сообщила пресс-служба ведомства.Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель, который вложил в строительство объекта 150 миллионов рублей. Общая площадь здания составила более 3 тысяч квадратных метров."Трехэтажный комплекс разделили на несколько сфер деятельности. Первый этаж предназначен для продажи различных категорий продовольственных товаров, второй - для непродовольственных. Третий этаж полностью отдан для размещения офисных помещений", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в продовольственном секторе будут реализовывать товары российского производства, в том числе и Московской области.
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московская область (подмосковье), звенигород
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Звенигород

Торгово-офисный комплекс открылся в Звенигороде

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиТоргово-офисный комплекс в Звенигороде
Торгово-офисный комплекс в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Торгово-офисный комплекс в Звенигороде
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию торгово-офисного комплекса в Звенигороде, сообщила пресс-служба ведомства.
Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель, который вложил в строительство объекта 150 миллионов рублей. Общая площадь здания составила более 3 тысяч квадратных метров.
«
"Трехэтажный комплекс разделили на несколько сфер деятельности. Первый этаж предназначен для продажи различных категорий продовольственных товаров, второй - для непродовольственных. Третий этаж полностью отдан для размещения офисных помещений", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в продовольственном секторе будут реализовывать товары российского производства, в том числе и Московской области.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Звенигород
 
 
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