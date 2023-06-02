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Комплекс по изготовлению металлопрофиля построят в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2023
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Новости Подмосковья
 
12:24 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/kompleks-1875738222.html
Комплекс по изготовлению металлопрофиля построят в Подмосковье
Комплекс по изготовлению металлопрофиля построят в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2023
Комплекс по изготовлению металлопрофиля построят в Подмосковье
Производственно-складской комплекс по изготовлению металлопрофиля построят в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:24
2023-06-02T12:24
новости подмосковья
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Производственно-складской комплекс по изготовлению металлопрофиля построят в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.В рамках проекта ООО "СК-Комплекс" будет построено два отдельно стоящих здания общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. В первом будет оборудован производственный цех, второе будет отведено под административно-офисную часть. Объем инвестиций в проект составит 120 миллионов рублей."Реализация проекта принесет городскому округу Балашиха 64 рабочих места", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Комплекс по изготовлению металлопрофиля построят в Подмосковье

© Oranat TaesuwanУстановка металлочерепицы
Установка металлочерепицы
© Oranat Taesuwan
Установка металлочерепицы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Производственно-складской комплекс по изготовлению металлопрофиля построят в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В рамках проекта ООО "СК-Комплекс" будет построено два отдельно стоящих здания общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. В первом будет оборудован производственный цех, второе будет отведено под административно-офисную часть. Объем инвестиций в проект составит 120 миллионов рублей.
"Реализация проекта принесет городскому округу Балашиха 64 рабочих места", - говорится в сообщении.
Стройка - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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16 мая, 12:18
 
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