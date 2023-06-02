https://ria.ru/20230602/kompleks-1875644527.html

Общественно-деловой комплекс построят на площадке "Руднево"

Общественно-деловой комплекс построят на площадке "Руднево" - РИА Новости, 02.06.2023

Общественно-деловой комплекс построят на площадке "Руднево"

Общественно-деловой комплекс для обслуживания сотрудников индустриального парка, а также жителей окрестных районов, появится на площадке "Руднево" столичной... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:10

2023-06-02T10:10

2023-06-02T10:56

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871231591_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34e884de7e0f6c76aad39b2a68ed3e3a.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Общественно-деловой комплекс для обслуживания сотрудников индустриального парка, а также жителей окрестных районов, появится на площадке "Руднево" столичной ОЭЗ, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Сейчас в "Руднево" компании осваивают 18 корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, включая здание конструкторского бюро и опытное производство. Кроме того, планируется строительство общественно-делового комплекса, который совместит в себе как научно-образовательные, так и социально-культурные учреждения. Комплекс, как и другие объекты индустриального парка, будет возведен в кратчайшие сроки", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В новом комплексе можно будет размещать объекты общественного питания, спорта, коммунального обслуживания, энергетики, связи, а также общежития и складские помещения. На всех этих объектах будут созданы рабочие места.Комплекс проектируется в виде здания с двумя башнями, в одной из которых разместятся лаборатории, а в другой - образовательное учреждение. Генеральным подрядчиком строительства "Руднево" выступает концерн "Крост"."При строительстве парка "Руднево" мы применяем инновационные решения и технологии высокоскоростного индустриального строительства. Это позволяет возводить производственные корпуса в рекордные сроки. По масштабу, скорости строительства и качеству реализации проект не имеет аналогов в мире", – рассказал генеральный директор концерна "Крост" Алексей Добашин.

https://ria.ru/20230519/tsentr-1872763172.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва