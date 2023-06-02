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Общественно-деловой комплекс построят на площадке "Руднево" - РИА Новости, 02.06.2023
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10:10 02.06.2023 (обновлено: 10:56 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/kompleks-1875644527.html
Общественно-деловой комплекс построят на площадке "Руднево"
Общественно-деловой комплекс построят на площадке "Руднево" - РИА Новости, 02.06.2023
Общественно-деловой комплекс построят на площадке "Руднево"
Общественно-деловой комплекс для обслуживания сотрудников индустриального парка, а также жителей окрестных районов, появится на площадке "Руднево" столичной... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:10
2023-06-02T10:56
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Общественно-деловой комплекс для обслуживания сотрудников индустриального парка, а также жителей окрестных районов, появится на площадке "Руднево" столичной ОЭЗ, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Сейчас в "Руднево" компании осваивают 18 корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, включая здание конструкторского бюро и опытное производство. Кроме того, планируется строительство общественно-делового комплекса, который совместит в себе как научно-образовательные, так и социально-культурные учреждения. Комплекс, как и другие объекты индустриального парка, будет возведен в кратчайшие сроки", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В новом комплексе можно будет размещать объекты общественного питания, спорта, коммунального обслуживания, энергетики, связи, а также общежития и складские помещения. На всех этих объектах будут созданы рабочие места.Комплекс проектируется в виде здания с двумя башнями, в одной из которых разместятся лаборатории, а в другой - образовательное учреждение. Генеральным подрядчиком строительства "Руднево" выступает концерн "Крост"."При строительстве парка "Руднево" мы применяем инновационные решения и технологии высокоскоростного индустриального строительства. Это позволяет возводить производственные корпуса в рекордные сроки. По масштабу, скорости строительства и качеству реализации проект не имеет аналогов в мире", – рассказал генеральный директор концерна "Крост" Алексей Добашин.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Общественно-деловой комплекс построят на площадке "Руднево"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Общественно-деловой комплекс для обслуживания сотрудников индустриального парка, а также жителей окрестных районов, появится на площадке "Руднево" столичной ОЭЗ, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Сейчас в "Руднево" компании осваивают 18 корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, включая здание конструкторского бюро и опытное производство. Кроме того, планируется строительство общественно-делового комплекса, который совместит в себе как научно-образовательные, так и социально-культурные учреждения. Комплекс, как и другие объекты индустриального парка, будет возведен в кратчайшие сроки", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Владимир Ефимов
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В новом комплексе можно будет размещать объекты общественного питания, спорта, коммунального обслуживания, энергетики, связи, а также общежития и складские помещения. На всех этих объектах будут созданы рабочие места.
Комплекс проектируется в виде здания с двумя башнями, в одной из которых разместятся лаборатории, а в другой - образовательное учреждение. Генеральным подрядчиком строительства "Руднево" выступает концерн "Крост".
«
"При строительстве парка "Руднево" мы применяем инновационные решения и технологии высокоскоростного индустриального строительства. Это позволяет возводить производственные корпуса в рекордные сроки. По масштабу, скорости строительства и качеству реализации проект не имеет аналогов в мире", – рассказал генеральный директор концерна "Крост" Алексей Добашин.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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