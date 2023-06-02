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Россия призвала США предпринять шаги по снижению напряженности с КНДР
Россия призвала США предпринять шаги по снижению напряженности с КНДР - РИА Новости, 02.06.2023
Россия призвала США предпринять шаги по снижению напряженности с КНДР
Россия призывает США предпринять конкретные шаги по снижению напряженности с КНДР и возобновлению диалога с Пхеньяном, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T23:25
2023-06-02T23:25
2023-06-02T23:25
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Россия призывает США предпринять конкретные шаги по снижению напряженности с КНДР и возобновлению диалога с Пхеньяном, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. "Не уверены, что Вашингтон действительно готов к конструктивным дискуссиям с Пхеньяном. Об этом говорят не только история американской дипломатии на корейском направлении в последние десятилетия, но и практические действия США", - сказала Евстигнеева. "Призываем Вашингтон вместо попыток переложить ответственность на другие страны предпринять конкретные шаги по снижению напряженности и возобновлению диалога", – добавила она.
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в мире, россия, пхеньян, оон, анна евстигнеева, сша, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Пхеньян, ООН, Анна Евстигнеева, США, КНДР (Северная Корея)
Россия призвала США предпринять шаги по снижению напряженности с КНДР
Миссия России в ООН призвала США предпринять шаги по снижению напряженности с КНДР