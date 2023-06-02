https://ria.ru/20230602/kitay-1875850117.html

СМИ: Британия пытается скрыто восстановить отношения с Китаем

СМИ: Британия пытается скрыто восстановить отношения с Китаем - РИА Новости, 02.06.2023

СМИ: Британия пытается скрыто восстановить отношения с Китаем

Британский премьер-министр Риши Сунак пытается скрыто восстановить отношения Великобритании с Китаем, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:51

2023-06-02T17:51

2023-06-02T17:51

в мире

китай

риши сунак

великобритания

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак пытается скрыто восстановить отношения Великобритании с Китаем, передает агентство Блумберг. "Британский премьер-министр Риши Сунак пытается восстановить отношения Великобритании с Китаем таким образом, чтобы этого никто не видел", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, некоторое время назад Сунак направил министра торговли в Гонконг, а его посланник там призвал урегулировать дополнительные разногласия с Пекином за закрытыми дверями. Ожидается, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли совершит поездку в Китай в ближайшие месяцы. Агентство добавляет, что Сунак до сих пор воздерживался от визита в Китай, чтобы встретиться с председателем Си Цзиньпином, в отличие от лидеров Франции, Германии и Испании. По словам лиц, знакомых с этим вопросом, премьер-министр вряд ли посетит Пекин до следующих всеобщих выборов в Великобритании, которые состоятся в 2025 году. Как пишет Блумберг, Пекин предпочел бы, чтобы Великобритания направила высокопоставленного представителя экономики или торговли с бизнес-делегацией, а не министра иностранных дел, передает Блумберг со ссылкой на источники. Ранее газета Financial Times со ссылкой на выдержки из предстоящего выступления главы МИД сообщала, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявление холодной войны Китаю было бы ошибкой. Как отмечается, Клеверли также скажет, что "ни одна значительная глобальная проблема" не может быть решена без Китая. Однако, пишет газета, министр затронет и те области, в которых у Британии остаются разногласия с Китаем, в том числе Тайвань, гражданские права в Гонконге и уйгурский вопрос. Тем не менее, премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Хиросиме в мае 2023 года заявил, что Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания.

https://ria.ru/20230521/vyzov-1873208804.html

https://ria.ru/20230524/porazhenie-1873765083.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, риши сунак, великобритания