https://ria.ru/20230602/kitay-1875718141.html

Китай готов создавать условия для проведения переговоров по Украине

Китай готов создавать условия для проведения переговоров по Украине - РИА Новости, 02.06.2023

Китай готов создавать условия для проведения переговоров по Украине

Сегодня стороны украинского конфликта сталкиваются с трудностями в проведении переговоров, но важно создавать условия для них, Китай готов это делать, заявил в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:22

2023-06-02T11:22

2023-06-02T11:22

в мире

китай

украина

россия

сергей лавров

ли хуэй

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ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Сегодня стороны украинского конфликта сталкиваются с трудностями в проведении переговоров, но важно создавать условия для них, Китай готов это делать, заявил в пятницу спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй на пресс-конференции по итогам европейского турне, направленного на решение украинского кризиса. "Сегодня стороны (украинского конфликта - ред.) все еще сталкиваются со сложностями в том, чтобы сесть за стол переговоров, но нужно лишь, чтобы был кто-то, кто выступит вперед и добьется консенсуса, общего знаменателя, будет постепенно формировать условия. До тех пор, пока это способствует деэскалации и проведению переговоров, Китай готов это делать", - сказал Ли Хуэй. На прошлой неделе спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй завершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. На встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Ли Хуэй заявил, что Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования. Китайский спецпредставитель также отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда следовал целям и принципам Устава ООН, придерживался объективной и справедливой позиции, настаивал на мире и проведении мирных переговоров.

https://ria.ru/20230602/trudnosti-1875697564.html

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html

китай

украина

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, украина, россия, сергей лавров, ли хуэй, оон