https://ria.ru/20230602/kirillova-1875718820.html

Ольга Кириллова: интерес москвичей к выборам растет с каждым годом

Ольга Кириллова: интерес москвичей к выборам растет с каждым годом - РИА Новости, 02.06.2023

Ольга Кириллова: интерес москвичей к выборам растет с каждым годом

До старта избирательной кампании по выборам мэра Москвы остается совсем немного времени. Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:00

2023-06-02T11:00

2023-06-02T12:02

ольга кириллова

мосгоризбирком

госдума рф

московская городская избирательная комиссия

москва

интервью

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До старта избирательной кампании по выборам мэра Москвы остается совсем немного времени. Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова рассказала в интервью РИА Новости, какие новшества ждут избирателей на выборах этого года, какие требования есть к кандидатам в мэры, и отразится ли на кампании проведение специальной военной операции. Беседовала Мария Зыбина.– В этом году ключевое электоральное событие в Москве – выборы мэра города. Чего вы ожидаете от кампании?– Задача Мосгоризбиркома – обеспечить все условия для того, чтобы кампания прошла максимально прозрачно, открыто и в соответствии с законом. В последние годы сложился московский стандарт выборов, гарантирующий хирургическую чистоту электорального процесса. Будем его придерживаться. В соответствии с законодательством, избирательная кампания стартует не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до Единого дня голосования. В этом году кампания по выборам мэра Москвы начнется в период с 1 по 11 июня. В этот же период стартует кампания по выборам муниципальных депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.– Кто может стать кандидатом на пост мэра столицы?– Устав и Избирательный кодекс города Москвы предъявляют ряд требований к кандидату на этот ответственный пост. Мэром Москвы может быть избран гражданин Российской Федерации, проживающий в Москве и достигший на день голосования возраста 30 лет. Он не должен иметь гражданства или вида на жительство иного государства, непогашенных судимостей и иных ограничений, установленных Избирательным кодексом. Кандидат может быть выдвинут либо одной из политических партий, зарегистрированных Минюстом, с правом участия в выборах, либо идти на выборы самовыдвиженцем. В первом случае кандидат освобождается от необходимости собирать подписи избирателей. Самовыдвиженцу же нужно собрать и представить в Мосгоризбирком подписи не менее чем 0,5 % от числа московских избирателей – это порядка 38 000 подписей. В обоих случаях кандидат на пост мэра Москвы должен заручиться поддержкой не менее 6% муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований города. То есть каждый кандидат должен представить в Мосгоризбирком подписи не менее 110 муниципальных депутатов.Для выдвижения претендент должен представить в Мосгоризбирком заявление о согласии баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением должности мэра Москвы, и ряд других подтверждающих документов. Также кандидат представляет сведения о доходах, расходах и имуществе на себя, супруга и несовершеннолетних детей. Каждый кандидат к моменту подачи документов на регистрацию не должен иметь счетов, вкладов, хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, а также не должен владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Кандидат также обязан создать избирательный фонд – в зависимости от способа выдвижения либо за счет собственных средств, либо за счет партийных средств, либо за счет добровольных пожертвований граждан и юридических лиц.– Выборы мэра Москвы будут проходить на фоне проведения СВО, отразится ли это на избирательном процессе?– Не думаю, что проведение СВО скажется на предстоящей кампании даже с учетом того, что, конечно, будут предприниматься попытки дискредитации ее хода и результатов. Напомню, что в прошлом году в Москве в 125 муниципальных образованиях города выбирали муниципальных депутатов. Выборы прошли без нарушений, в соответствии с законом и под пристальным общественным и партийным наблюдением. В этом году мы, безусловно, будем использовать успешный опыт прошлых лет.– Если за качество можно не переживать, то каких количественных показателей ожидаете? Есть ли прогнозы по явке, и как вы в целом оцениваете политическую активность москвичей?– Вопреки стереотипным представлениям об аполитичности москвичей, интерес к выборам растет с каждым годом. Причем Москва в этом смысле опережает крупнейшие мировые мегаполисы, где на протяжении последних десятилетий избирательная активность падает. В Москве, наоборот, отмечается рост явки. Например, в 2021 году на выборах в Госдуму явка составила 49,5% – на 16,3% выше, чем в 2016 году. Еще больший рост мы зафиксировали в прошлом году – явка на муниципальных выборах превысила показатели 2017 года на 19,1%.– Этому как-то способствуют такие акции, как, например, "Миллион призов"?– Не только, хотя мы со своей стороны всячески приветствуем подобные инициативы и благодарны МТПП (Московская торгово-промышленная палата, организатор акции "Миллион призов". – ред.) за привлечение внимания горожан к выборам.Причины повышения явки мы видим и в росте политического самосознания москвичей и в постоянном совершенствовании избирательной системы города. Так было в 2019 году с внедрением ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.), который сегодня активно идет в регионы, так было и с электронным списком избирателей.Москва уделяет очень много внимания городским государственным сервисам. Удобство и широкий спектр возможностей для голосования – это тоже своего рода городской сервис. Электоральный. Москвичи привыкли к удобству и простоте системы городских услуг, большинство из них переведены "в цифру", поэтому и электронное голосование было воспринято избирателями органично. В том числе и молодыми. Во многом за счет технологических новшеств нам удалось привлечь тех избирателей, которые раньше вовсе не голосовали. Например, в силу занятости, либо из-за нежелания ехать на другой конец города, чтобы проголосовать по месту регистрации.– К вопросу о технологических новшествах – будут ли какие-то новации в этом году?– Как уже анонсировалось ранее, в этом году на избирательных участках будут использоваться ТЭГ – терминалы электронного голосования. Это наша новая разработка, мы внедряем ее, в том числе, для того, чтобы помочь избирателям, которые "на вы" с гаджетами. Если вы привыкли голосовать на избирательном участке, то там будет установлен ТЭГ с понятной системой навигации. Рядом всегда будут наши специалисты, готовые дать консультации. По сути внедрение ТЭГ – это очередной виток цифровизации городских услуг, когда бумажный документооборот заменяется удобными, понятными и простыми цифровыми форматами.– Как быть тем, кто привык голосовать с помощью бумажного бюллетеня?– Задача МГИК – обеспечить для москвичей возможность реализовать свое избирательное право. Любым законным способом. Поэтому бумажные бюллетени, конечно же, останутся, они будут напечатаны и доставлены на участки в полном объеме. Просто на избирательных участках добавится опция проголосовать через терминал электронного голосования. Это можно сравнить с супермаркетом или вестибюлями метро – либо вы стоите в очереди в кассу, либо вы идете к электронному терминалу самообслуживания. Результат тот же.– На скольких участках будут работать эти терминалы?– На всех. На каждом участке будет, как минимум, два таких терминала, на крупных – три.– Как будет проходить идентификация избирателя?– Разработан четкий алгоритм. Каждый человек, пришедший на избирательный участок, должен быть идентифицирован членом избирательной комиссии. В этом году автоматизированное рабочее место члена УИК и электронный список избирателей делают эту процедуру максимально простой и короткой. Паспорт избирателя распознается при помощи специального сканера, мы успешно апробировали их на прошлогодней муниципальной кампании. После подтверждения личности и нахождения избирателя в списке, он сам принимает решение, каким способом ему голосовать – при помощи бумажного бюллетеня либо с помощью терминала электронного голосования. При выборе одного из способов другой автоматически блокируется, чтобы исключить двойное голосование.ТЭГ оснащен сканером паспорта, документ необходимо просканировать еще раз, чтобы получить электронный бюллетень. Дальнейшая последовательность действий аналогична уже привычному онлайн-голосованию: избиратель выбирает своего кандидата, голосует, голос шифруется непосредственно на терминале и направляется в блокчейн, где в неизменном виде хранится до момента подсчета голосов.Кроме того, при проведении надомного голосования избирателям также будет предоставлена дополнительная опция – либо проголосовать с помощью бумажного бюллетеня, либо через переносной терминал электронного голосования.– Это портативная версия стационарного ТЭГ?– Совершенно верно. Выездные группы будут оснащены специальными защитными кейсами со встроенным вычислительным блоком и блоком передачи зашифрованной информации. В случае, если избиратель захочет проголосовать электронным способом, ему будет предоставлена такая возможность.– А будет ли снова использоваться электронный список избирателей?– В прошлом году эта новация отлично себя зарекомендовала, электронный список существенно облегчил работу членов участковых комиссий. В дни выборов на них ложится огромная нагрузка по формированию, сверке бумажных списков и прочей рутинной работе на УИК. Нужно понимать, что в обычной жизни это такие же рядовые горожане – учителя, врачи, представители самых разных профессий. Они соглашаются помочь городу провести выборы, поэтому мы со своей стороны рады, что нам удалось облегчить их труд. Сейчас опыт внедрения электронного списка избирателей изучают наши коллеги, и, думаю, что московская новация, как в свое время ДЭГ, будет принята на вооружение в регионах.– Продолжая тему усовершенствования работы участковых комиссий, в этом году в Москве число избирательных участков сократилось почти на 40% – почему?– Всего сейчас избирательных участков по месту жительства 2 058. И плюс 160 участков в местах временного пребывания – в больницах, СИЗО. Таким образом, в среднем на участок будет приходиться 3,7 тыс. избирателей. Мы пошли на укрупнение участков по ряду причин. Во-первых, рост популярности ДЭГ приводит к тому, что избиратели массово уходят в онлайн – в прошлом году на муниципальных выборах более 70% москвичей голосовали в ДЭГ. Соответственно, снижается нагрузка на участки. Во-вторых, содержание неоправданно большого числа участков – это дополнительные траты бюджета. Наконец, при оптимизации системы участков мы объединяли те из них, которые находились в одном здании, учитывая привычки избирателей.Важно, что число мест для голосования практически не изменилось, сократилось именно количество комиссий. Для избирателей это хорошо, потому что они идут в привычные для них места голосования. В свою очередь, сокращение числа избирательных комиссий – это высвобождение ресурса для наблюдения. И члены комиссий, попавших под укрупнение, и те наблюдатели, которые работали на участках, – это уже готовые, высокопрофессиональные кадры, которые можно привлекать и к общественному, и к партийному наблюдению.Не всем партиям легко найти наблюдателей на каждый участок, эта проблема звучала и звучит. Но сейчас, с учетом сокращения общего количества участков в Москве, задача поиска наблюдателей для партий и кандидатов существенно упростится. При этом до пяти-семи человек вырастет число наблюдателей на участках. Это дополнительный контроль за соблюдением законности и чистоты процедур, а значит и повышение легитимности всего избирательного процесса.– С учетом технологических нововведений этого года, изменится ли как-то наблюдение за выборами?– Как я уже говорила, мы не внедряем новых способов голосования, а добавляем технические опции к уже существующим для удобства избирателей. Поэтому методы наблюдения, успешно зарекомендовавшие себя на предыдущих кампаниях, будут использоваться и в этом году. Традиционно, гордость Москвы – работа Общественного штаба по наблюдению за выборами, который создается на площадке Общественной палаты города. Как и прежде, Общественный штаб возьмет на себя большую часть работы по организации и проведению наблюдения за ходом выборов на территории города.– В этом году Мосгоризбирком отметит 30-летний юбилей. Планируете какие-то мероприятия?– Планируем выпустить документальный фильм, посвященный работе комиссии. Уделим внимание людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие избирательной системы Москвы. Мы всегда о них помним, к юбилею готовим памятные знаки и знаки отличия, чтобы отметить их заслуги. По традиции готовим памятную книгу с различными тематическими материалами. Впрочем, главное для нас – это ретроспектива, а постоянное развитие.Мосгоризбирком, как и сама столица – пионер и первопроходец. Именно у нас придумываются, разрабатываются и внедряются те новинки, которые революционно преобразуют избирательный процесс как таковой.Например, система избирательных участков в Москве десятилетиями основывалась на территориальном признаке. Еще со времен постановлений ЦИК СССР первой половины XX века минимальное число жителей на территории избирательного участка было связано с географическими, территориально-административными особенностями местности. Десятилетиями формирование системы участков не претерпевало никаких существенных изменений. При этом число участков в Москве росло сообразно с ростом численности населения и территории города. И буквально за несколько лет за счет внедрения ДЭГ нам удалось отвязаться от территориального фактора. Сегодня избиратель, обладающий соответствующим конституционным правом и приписанный к определенному УИК, может безопасно и легитимно голосовать в ДЭГ из любой точки России.Эти революционные изменения идут на пользу всем участникам электорального процесса. Надеюсь, что мы и дальше сможем поддерживать высокие темпы развития, сохраняя многолетние традиции.

https://ria.ru/20230531/vybory-1875316654.html

https://ria.ru/20230601/onlayn-golosovanie-1875449132.html

https://ria.ru/20230519/moskva-1872926682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ольга кириллова, мосгоризбирком, госдума рф, московская городская избирательная комиссия, москва, интервью