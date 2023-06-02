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Под Тюменью перехватили карасей, фаршированных наркотиками - РИА Новости, 02.06.2023
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13:26 02.06.2023 (обновлено: 15:40 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/karasi-1875763794.html
Под Тюменью перехватили карасей, фаршированных наркотиками
Под Тюменью перехватили карасей, фаршированных наркотиками - РИА Новости, 02.06.2023
Под Тюменью перехватили карасей, фаршированных наркотиками
На федеральной автотрассе под Тюменью полиция задержала 70-летнюю женщину, которая везла из Екатеринбурга карасей, фаршированных свертками со спайсом, сообщило... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:26
2023-06-02T15:40
происшествия
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 2 июн — РИА Новости. На федеральной автотрассе под Тюменью полиция задержала 70-летнюю женщину, которая везла из Екатеринбурга карасей, фаршированных свертками со спайсом, сообщило УМВД по Тюменской области. Автомобиль для проверки остановили тюменские автоинспекторы, необычный груз они нашли в картонной коробке при досмотре багажника. Водитель сообщил, что караси принадлежат его пассажирке. "В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический сверток с неизвестным веществом внутри, обмотанный полимерной лентой. Исследование изъятого установило, что содержимым упаковок является спайс общей массой 800 граммов", — рассказали в ведомстве. По словам жительницы Тюмени, она приобрела запрещенные вещества в Екатеринбурге и везла их в свой родной город для дальнейшего распространения.Задержанная уже была судима за наркотики, новое дело возбудили о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По решению суда пенсионерка находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20230515/narkotiki-1871786948.html
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происшествия, тюмень, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Тюменская область
Под Тюменью перехватили карасей, фаршированных наркотиками

Полиция задержала под Тюменью пенсионерку, перевозившую карасей, фаршированных наркотиками

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 2 июн — РИА Новости. На федеральной автотрассе под Тюменью полиция задержала 70-летнюю женщину, которая везла из Екатеринбурга карасей, фаршированных свертками со спайсом, сообщило УМВД по Тюменской области.
Автомобиль для проверки остановили тюменские автоинспекторы, необычный груз они нашли в картонной коробке при досмотре багажника. Водитель сообщил, что караси принадлежат его пассажирке.
"В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический сверток с неизвестным веществом внутри, обмотанный полимерной лентой. Исследование изъятого установило, что содержимым упаковок является спайс общей массой 800 граммов", — рассказали в ведомстве.
По словам жительницы Тюмени, она приобрела запрещенные вещества в Екатеринбурге и везла их в свой родной город для дальнейшего распространения.
Задержанная уже была судима за наркотики, новое дело возбудили о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По решению суда пенсионерка находится под домашним арестом.
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