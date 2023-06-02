https://ria.ru/20230602/karasi-1875763794.html

Под Тюменью перехватили карасей, фаршированных наркотиками

Под Тюменью перехватили карасей, фаршированных наркотиками - РИА Новости, 02.06.2023

Под Тюменью перехватили карасей, фаршированных наркотиками

На федеральной автотрассе под Тюменью полиция задержала 70-летнюю женщину, которая везла из Екатеринбурга карасей, фаршированных свертками со спайсом, сообщило... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:26

2023-06-02T13:26

2023-06-02T15:40

происшествия

тюмень

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 2 июн — РИА Новости. На федеральной автотрассе под Тюменью полиция задержала 70-летнюю женщину, которая везла из Екатеринбурга карасей, фаршированных свертками со спайсом, сообщило УМВД по Тюменской области. Автомобиль для проверки остановили тюменские автоинспекторы, необычный груз они нашли в картонной коробке при досмотре багажника. Водитель сообщил, что караси принадлежат его пассажирке. "В карасях оперативники обнаружили 41 цилиндрический сверток с неизвестным веществом внутри, обмотанный полимерной лентой. Исследование изъятого установило, что содержимым упаковок является спайс общей массой 800 граммов", — рассказали в ведомстве. По словам жительницы Тюмени, она приобрела запрещенные вещества в Екатеринбурге и везла их в свой родной город для дальнейшего распространения.Задержанная уже была судима за наркотики, новое дело возбудили о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По решению суда пенсионерка находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20230515/narkotiki-1871786948.html

тюмень

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тюмень, тюменская область