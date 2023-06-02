https://ria.ru/20230602/iznasilovanie-1875722314.html
В Туве пьяные подростки изнасиловали 17-летнюю девушку
В Туве пьяные подростки изнасиловали 17-летнюю девушку - РИА Новости, 02.06.2023
В Туве пьяные подростки изнасиловали 17-летнюю девушку
Шестеро пьяных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет изнасиловали 17-летнюю девушку в Эрзинском районе Тувы, сообщает СУСК республики в пятницу. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:34
2023-06-02T11:34
2023-06-02T11:34
происшествия
эрзинский район
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика тыва
подростки
тес-хемский район
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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Шестеро пьяных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет изнасиловали 17-летнюю девушку в Эрзинском районе Тувы, сообщает СУСК республики в пятницу. По данным ведомства, девушка сама заявила в полицию о групповом изнасиловании. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). "Причастные к совершению преступления установлены. Ими оказались шестеро односельчан несовершеннолетней потерпевшей, от 14 до 17 лет. По версии следствия, 29 мая 2023 года на берегу реки Теректиг у села Берт-Даг Тес-Хемского района находившиеся в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетние совершили преступление сексуального характера в отношении потерпевшей", - говорится в релизе. По данным Следственного комитета, всем соучастникам предъявлены обвинения. Пятерых суд поместил под домашний арест, по шестому решение еще не вынесено. МВД республики уточняет, что один из подростков - бывший одноклассник потерпевшей. В прокуратуре региона в свою очередь сообщили, что расследование под личным контролем прокурора Тувы.
https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874350020.html
https://ria.ru/20230514/ekaterinburg-1871645216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эрзинский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика тыва, подростки, тес-хемский район
Происшествия, Эрзинский район, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Тыва, Подростки, Тес-Хемский район
В Туве пьяные подростки изнасиловали 17-летнюю девушку
В Эрзинском районе Тувы шестеро пьяных подростков изнасиловали семнадцатилетнюю девушку