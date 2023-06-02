https://ria.ru/20230602/iskusstvo-1875801536.html

Глаз леса и куб в воздухе: что еще можно увидеть в Парке Малевича

Глаз леса и куб в воздухе: что еще можно увидеть в Парке Малевича - РИА Новости, 02.06.2023

Глаз леса и куб в воздухе: что еще можно увидеть в Парке Малевича

В Парке Малевича представили вторую часть экспозиции современного искусства под открытым небом, сообщает пресс-служба проекта. Новые арт-объекты с выставки – в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:20

2023-06-02T17:20

2023-06-02T17:20

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третьяковская галерея

казимир малевич

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Парке Малевича представили вторую часть экспозиции современного искусства под открытым небом, сообщает пресс-служба проекта. Новые арт-объекты с выставки – в фотоленте РИА Новости.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, фото, третьяковская галерея, казимир малевич, фото