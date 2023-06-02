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Глаз леса и куб в воздухе: что еще можно увидеть в Парке Малевича - РИА Новости, 02.06.2023
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Культура
 
17:20 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/iskusstvo-1875801536.html
Глаз леса и куб в воздухе: что еще можно увидеть в Парке Малевича
Глаз леса и куб в воздухе: что еще можно увидеть в Парке Малевича - РИА Новости, 02.06.2023
Глаз леса и куб в воздухе: что еще можно увидеть в Парке Малевича
В Парке Малевича представили вторую часть экспозиции современного искусства под открытым небом, сообщает пресс-служба проекта. Новые арт-объекты с выставки – в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:20
2023-06-02T17:20
культура
новости культуры
фото
третьяковская галерея
казимир малевич
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Парке Малевича представили вторую часть экспозиции современного искусства под открытым небом, сообщает пресс-служба проекта. Новые арт-объекты с выставки – в фотоленте РИА Новости.
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новости культуры, фото, третьяковская галерея, казимир малевич, фото
Культура, Новости культуры, Фото, Третьяковская галерея, Казимир Малевич

Глаз леса и куб в воздухе: что еще можно увидеть в Парке Малевича

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Парке Малевича представили вторую часть экспозиции современного искусства под открытым небом, сообщает пресс-служба проекта. Новые арт-объекты с выставки – в фотоленте РИА Новости.
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича

Проект создавался при поддержке Третьяковской галереи и Министерства культуры и туризма Московской области.

"Надеемся, что вторая часть экспозиции в Парке Малевича не только откроет посетителям новые имена художников, черпавших идеи в искусстве русского авангарда, но также станет пространством для культурного и интеллектуального досуга жителей Москвы и Московской области", — сказала Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе.

Встреча Аллы Урбан

Проект создавался при поддержке Третьяковской галереи и Министерства культуры и туризма Московской области.

"Надеемся, что вторая часть экспозиции в Парке Малевича не только откроет посетителям новые имена художников, черпавших идеи в искусстве русского авангарда, но также станет пространством для культурного и интеллектуального досуга жителей Москвы и Московской области", — сказала Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе.

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича
1 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича

Первую часть экспозиции представили в сентябре 2022 года. Теперь ее дополнили еще пять объектов.

Среди них "Встреча" Аллы Урбан.

В пресс-релизе произведение назвали "сюрреалистичными глазами леса".

Встреча Аллы Урбан

Первую часть экспозиции представили в сентябре 2022 года. Теперь ее дополнили еще пять объектов.

Среди них "Встреча" Аллы Урбан.

В пресс-релизе произведение назвали "сюрреалистичными глазами леса".

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича
2 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича

"Куб космоса" Леонида Тишкова развивает тему взаимоотношений человека и безграничного неба.

Куб космоса постконцептуалиста Леонида Тишкова

"Куб космоса" Леонида Тишкова развивает тему взаимоотношений человека и безграничного неба.

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича
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© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича

Работа завершает триптих художника. "Частное солнце" и "Частную луну" разместили в парке еще осенью.

Куб космоса постконцептуалиста Леонида Тишкова

Работа завершает триптих художника. "Частное солнце" и "Частную луну" разместили в парке еще осенью.

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича
4 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича

"Цветные деревья" создал Александр Константинов. Он художник, математик и архитектор.

Цветные деревья Александра Константинова

"Цветные деревья" создал Александр Константинов. Он художник, математик и архитектор.

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича
5 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича

В основе его структур — точные расчеты.

Проекты мастера "организуют мир согласно законам геометрии".

Цветные деревья Александра Константинова

В основе его структур — точные расчеты.

Проекты мастера "организуют мир согласно законам геометрии".

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича
6 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича

Появилась в парке и "Стабильная композиция" Романа Ермакова.

Стабильная композиция Романа Ермакова

Появилась в парке и "Стабильная композиция" Романа Ермакова.

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича
7 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича

"Белоснежная монументальная скульптура входит в авторскую серию "Танцующая ось пятого измерения", где среди других разноцветных и сложносбалансированных объектов она выступает стартовой "обнуляющей" позицией для каждого нового "танца" форм и состояний", — объяснили в пресс-службе.

Стабильная композиция Романа Ермакова

"Белоснежная монументальная скульптура входит в авторскую серию "Танцующая ось пятого измерения", где среди других разноцветных и сложносбалансированных объектов она выступает стартовой "обнуляющей" позицией для каждого нового "танца" форм и состояний", — объяснили в пресс-службе.

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича
8 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича

Теперь в парке есть и работа "Человек бегущий" Игоря Шелковского. В пресс-службе отметили, что она "происходит из серии, над которой художник работает с начала 2000-х годов".

Человек бегущий Игоря Шелковского

Теперь в парке есть и работа "Человек бегущий" Игоря Шелковского. В пресс-службе отметили, что она "происходит из серии, над которой художник работает с начала 2000-х годов".

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича
9 из 10
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича

"Человек бегущий" встречает гостей на входе.

Ранее маршрут открывала другая скульптура Шелковского — "Человек сидящий". Сейчас она в чаще липовой аллеи.

Человек сидящий Игоря Шелковского

"Человек бегущий" встречает гостей на входе.

Ранее маршрут открывала другая скульптура Шелковского — "Человек сидящий". Сейчас она в чаще липовой аллеи.

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта экспозиции в Парке Малевича
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