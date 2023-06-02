Глаз леса и куб в воздухе: что еще можно увидеть в Парке Малевича

Проект создавался при поддержке Третьяковской галереи и Министерства культуры и туризма Московской области.
"Надеемся, что вторая часть экспозиции в Парке Малевича не только откроет посетителям новые имена художников, черпавших идеи в искусстве русского авангарда, но также станет пространством для культурного и интеллектуального досуга жителей Москвы и Московской области", — сказала Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе.
Проект создавался при поддержке Третьяковской галереи и Министерства культуры и туризма Московской области.
"Надеемся, что вторая часть экспозиции в Парке Малевича не только откроет посетителям новые имена художников, черпавших идеи в искусстве русского авангарда, но также станет пространством для культурного и интеллектуального досуга жителей Москвы и Московской области", — сказала Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе.
Первую часть экспозиции представили в сентябре 2022 года. Теперь ее дополнили еще пять объектов.
Среди них "Встреча" Аллы Урбан.
В пресс-релизе произведение назвали "сюрреалистичными глазами леса".
Первую часть экспозиции представили в сентябре 2022 года. Теперь ее дополнили еще пять объектов.
Среди них "Встреча" Аллы Урбан.
В пресс-релизе произведение назвали "сюрреалистичными глазами леса".
"Куб космоса" Леонида Тишкова развивает тему взаимоотношений человека и безграничного неба.
"Куб космоса" Леонида Тишкова развивает тему взаимоотношений человека и безграничного неба.
Работа завершает триптих художника. "Частное солнце" и "Частную луну" разместили в парке еще осенью.
Работа завершает триптих художника. "Частное солнце" и "Частную луну" разместили в парке еще осенью.
"Цветные деревья" создал Александр Константинов. Он художник, математик и архитектор.
"Цветные деревья" создал Александр Константинов. Он художник, математик и архитектор.
В основе его структур — точные расчеты.
Проекты мастера "организуют мир согласно законам геометрии".
В основе его структур — точные расчеты.
Проекты мастера "организуют мир согласно законам геометрии".
Появилась в парке и "Стабильная композиция" Романа Ермакова.
Появилась в парке и "Стабильная композиция" Романа Ермакова.
"Белоснежная монументальная скульптура входит в авторскую серию "Танцующая ось пятого измерения", где среди других разноцветных и сложносбалансированных объектов она выступает стартовой "обнуляющей" позицией для каждого нового "танца" форм и состояний", — объяснили в пресс-службе.
"Белоснежная монументальная скульптура входит в авторскую серию "Танцующая ось пятого измерения", где среди других разноцветных и сложносбалансированных объектов она выступает стартовой "обнуляющей" позицией для каждого нового "танца" форм и состояний", — объяснили в пресс-службе.
Теперь в парке есть и работа "Человек бегущий" Игоря Шелковского. В пресс-службе отметили, что она "происходит из серии, над которой художник работает с начала 2000-х годов".
Теперь в парке есть и работа "Человек бегущий" Игоря Шелковского. В пресс-службе отметили, что она "происходит из серии, над которой художник работает с начала 2000-х годов".
"Человек бегущий" встречает гостей на входе.
Ранее маршрут открывала другая скульптура Шелковского — "Человек сидящий". Сейчас она в чаще липовой аллеи.
"Человек бегущий" встречает гостей на входе.
Ранее маршрут открывала другая скульптура Шелковского — "Человек сидящий". Сейчас она в чаще липовой аллеи.