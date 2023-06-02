https://ria.ru/20230602/interes-1875719753.html

Мишустин отметил интерес к мероприятиям Года педагога и наставника

Мишустин отметил интерес к мероприятиям Года педагога и наставника - РИА Новости, 02.06.2023

Мишустин отметил интерес к мероприятиям Года педагога и наставника

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил участников участников и гостей IX книжного фестиваля "Красная площадь", отметив, что на нем будут представлены... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:27

2023-06-02T11:27

2023-06-02T11:27

год педагога и наставника

книжный фестиваль "красная площадь"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875477413_0:331:3039:2040_1920x0_80_0_0_ec04771b41eda431611dd16bbf156f7e.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил участников участников и гостей IX книжного фестиваля "Красная площадь", отметив, что на нем будут представлены произведения национальных писателей народов России и поэтов Донбасса. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Книжный фестиваль "Красная площадь" проводится ежегодно в центре Москвы, на Красной площади, с 2015 года он приурочен ко дню рождения Александра Пушкина. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с открытием IX Книжного фестиваля "Красная площадь". За время своего существования он стал уникальным событием, которое пользуется неизменным интересом. Сегодня на особом интеллектуальном пространстве от Исторического музея до собора Василия Блаженного ценители литературы смогут познакомиться с произведениями национальных писателей народов России, поэтов Донбасса, принять участие в презентации трех новых томов антологии "Современная литература стран СНГ", - говорится в телеграмме. Премьер-министр отметил, что книги – это хранительницы опыта, мудрости и знаний. По его словам, в каждой авторы делятся с читателями своими чувствами и переживаниями, помогая познавать мир. "На фестивале вспоминают великих классиков и современников отечественной литературы – Валерия Брюсова и Михаила Пришвина, Александра Островского и Ивана Аксакова, Андрея Вознесенского и Александра Кабакова, Сергея Михалкова и Расула Гамзатова, – чьи юбилеи отмечаются в этом году", - подчеркнул Мишустин. Он с уверенность отметил, что особым интересом будут пользоваться мероприятия, посвящённые Году педагога и наставника. "Посетителей ждут интересные лекции учёных, автограф-сессии писателей и поэтов. Главное – тысячи изданий на самые разные темы. Как говорил Дмитрий Сергеевич Лихачёв: "Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды сохранения информации, не будем спешить расставаться с книгой", - добавляется в телеграмме. Мишустин пожелал IX Книжному фестивалю "Красная площадь" большого зрительского успеха, а гостям – незабываемых впечатлений и новых открытий.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

книжный фестиваль "красная площадь", общество