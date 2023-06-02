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Мишустин отметил интерес к мероприятиям Года педагога и наставника - РИА Новости, 02.06.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:27 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/interes-1875719753.html
Мишустин отметил интерес к мероприятиям Года педагога и наставника
Мишустин отметил интерес к мероприятиям Года педагога и наставника - РИА Новости, 02.06.2023
Мишустин отметил интерес к мероприятиям Года педагога и наставника
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил участников участников и гостей IX книжного фестиваля "Красная площадь", отметив, что на нем будут представлены... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:27
2023-06-02T11:27
год педагога и наставника
книжный фестиваль "красная площадь"
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил участников участников и гостей IX книжного фестиваля "Красная площадь", отметив, что на нем будут представлены произведения национальных писателей народов России и поэтов Донбасса. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Книжный фестиваль "Красная площадь" проводится ежегодно в центре Москвы, на Красной площади, с 2015 года он приурочен ко дню рождения Александра Пушкина. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с открытием IX Книжного фестиваля "Красная площадь". За время своего существования он стал уникальным событием, которое пользуется неизменным интересом. Сегодня на особом интеллектуальном пространстве от Исторического музея до собора Василия Блаженного ценители литературы смогут познакомиться с произведениями национальных писателей народов России, поэтов Донбасса, принять участие в презентации трех новых томов антологии "Современная литература стран СНГ", - говорится в телеграмме. Премьер-министр отметил, что книги – это хранительницы опыта, мудрости и знаний. По его словам, в каждой авторы делятся с читателями своими чувствами и переживаниями, помогая познавать мир. "На фестивале вспоминают великих классиков и современников отечественной литературы – Валерия Брюсова и Михаила Пришвина, Александра Островского и Ивана Аксакова, Андрея Вознесенского и Александра Кабакова, Сергея Михалкова и Расула Гамзатова, – чьи юбилеи отмечаются в этом году", - подчеркнул Мишустин. Он с уверенность отметил, что особым интересом будут пользоваться мероприятия, посвящённые Году педагога и наставника. "Посетителей ждут интересные лекции учёных, автограф-сессии писателей и поэтов. Главное – тысячи изданий на самые разные темы. Как говорил Дмитрий Сергеевич Лихачёв: "Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды сохранения информации, не будем спешить расставаться с книгой", - добавляется в телеграмме. Мишустин пожелал IX Книжному фестивалю "Красная площадь" большого зрительского успеха, а гостям – незабываемых впечатлений и новых открытий.
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книжный фестиваль "красная площадь", общество
Год педагога и наставника, Книжный фестиваль "Красная площадь", Общество

Мишустин отметил интерес к мероприятиям Года педагога и наставника

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКнижный фестиваль "Красная площадь" открылся в Москве
Книжный фестиваль Красная площадь открылся в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил участников участников и гостей IX книжного фестиваля "Красная площадь", отметив, что на нем будут представлены произведения национальных писателей народов России и поэтов Донбасса.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Книжный фестиваль "Красная площадь" проводится ежегодно в центре Москвы, на Красной площади, с 2015 года он приурочен ко дню рождения Александра Пушкина.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с открытием IX Книжного фестиваля "Красная площадь". За время своего существования он стал уникальным событием, которое пользуется неизменным интересом. Сегодня на особом интеллектуальном пространстве от Исторического музея до собора Василия Блаженного ценители литературы смогут познакомиться с произведениями национальных писателей народов России, поэтов Донбасса, принять участие в презентации трех новых томов антологии "Современная литература стран СНГ", - говорится в телеграмме.
Премьер-министр отметил, что книги – это хранительницы опыта, мудрости и знаний. По его словам, в каждой авторы делятся с читателями своими чувствами и переживаниями, помогая познавать мир. "На фестивале вспоминают великих классиков и современников отечественной литературы – Валерия Брюсова и Михаила Пришвина, Александра Островского и Ивана Аксакова, Андрея Вознесенского и Александра Кабакова, Сергея Михалкова и Расула Гамзатова, – чьи юбилеи отмечаются в этом году", - подчеркнул Мишустин.
Он с уверенность отметил, что особым интересом будут пользоваться мероприятия, посвящённые Году педагога и наставника.
"Посетителей ждут интересные лекции учёных, автограф-сессии писателей и поэтов. Главное – тысячи изданий на самые разные темы. Как говорил Дмитрий Сергеевич Лихачёв: "Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды сохранения информации, не будем спешить расставаться с книгой", - добавляется в телеграмме.
Мишустин пожелал IX Книжному фестивалю "Красная площадь" большого зрительского успеха, а гостям – незабываемых впечатлений и новых открытий.
 
Год педагога и наставникаКнижный фестиваль "Красная площадь"Общество
 
 
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